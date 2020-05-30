《機智醫生生活》結局收視創新高 柳演錫咀申賢彬大團圓

《機智醫生生活》出自《回答吧！》系列導演申元浩及編劇李祐汀，台前幕後陣容強大，第1集收視已錄得6.3%，算是打響頭炮。故事講述趙正錫及柳演錫等5人是首爾大學醫學系的同學，畢業後亦在同一醫院工作，過着忙碌而充實的生活。由於新劇口碑甚佳，收視節節上升，因此電視台事先公布推出第2季，將於今年11月開鏡。

在首季結局中，飾演單親爸爸的趙正錫，終於鼓起勇氣向好友田美都吐露心聲，女方聞言不禁流露驚訝又尷尬的表情，未有即時回覆，正好為下季埋下伏線。

至於柳演錫跟飾演女醫生的申賢彬，相對甜蜜得多。雖然男方是大集團會長之子，但甘願放棄接管醫院，專心醫治病人，不過，他的夢想卻是當神父，直至申賢彬向他表白：「可以不去上帝身邊，而留在我身邊嗎？」男方才如夢初醒，並以熱吻回應，可謂大團圓結局。

金高恩促開拍第2季

《機智醫生生活》結局播畢，申賢彬透過社交媒體上載她穿著醫生袍、展示勝利手勢的幕後花絮相，網民讚好之餘，就連《The King：永遠的君主》女主角金高恩亦留言：「快快開拍第2季，現在並非高舉勝利手勢的時候呢！」

原來二人私下是好友，曾經合演韓片《邊山》之外，申賢彬亦是韓國藝術綜合學校的師姐，難怪二人年紀相差6歲，卻似同齡好友般親熱。