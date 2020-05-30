新歌演繹失戀傷痛 許靖韻曾遇出軌男

分手藉口好荒謬

Angela稱從初戀開始，多年來所經歷的每段感情都認真付出和投入；在收到張楚翹作詞的《別為我好》時，差點以為是為她度身訂做，她完全感同身受，「之前有過一段感情，對方是圈外人，大家拍拖超過一年，到對方提出分手時，以『為我好』、『你會找到更好，分開大家更舒服』、『怕會影響工作』種種為理由，我覺得都是藉口。分手一刻會感不捨得，到後來知道分開會更好，只是由誰去做衰人提出，我不鍾意做衰人」。

不能容忍被背叛

Angela稱每次分手都感傷痛，最長一段關係維持4年，但因中間經歷多次離合，到分開時已有心理準備，反而接受到，沒有太傷心。但對於前度的背叛，卻無法使她容忍接受，「最衰是瞞着我約女仔去街，最接受不到是對方出軌！一段感情大家應該互相坦白和真誠，我有遇過『出軌男』，講大話與背叛令我失去信任，好難再一齊」。

新歌由林奕匡（Phil）作曲，Angela一直很欣賞對方的音樂才華，於是主動向對方邀歌，她說：「今年初找Phil作歌，他一星期便寫了幾首，我聽完就揀到心水。原來這首歌已寫了好幾年，不過首歌被別人留起，於是我用超級誠意要求他讓給我，因實在太鍾意。」

留家抗疫學美甲

在疫情下出新歌，宣傳難免受影響，Angela不怕冒險，全靠在網上頻道與師妹李靖筠合作主持音樂節目《AngeLadys今晚唱飲歌》，邀請嘉賓一齊Jam歌傾偈，又與粉絲隔空互動。去年因反修例風波令演唱會延期，今年則碰上疫情仍未有開騷計劃。趁這段留家抗疫時間，Angela專心創作，又上網自學手藝，「我對扮靚有興趣，於是上網邊學邊幫自己美甲，學成就拍短片上載分享。一來因避疫少出街，留家較安全，可以打發時間又好玩，而且學一門手藝當自我增值」。

記者：林蘊兒

攝影：黃梓烜

髮型：Veron@Hair Culture

場地：Mustard Seed Co-working Space

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