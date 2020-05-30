《Do姐有問題》再添食 陸永爆鄭裕玲依舊高薪無變動

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

節目再添食，問鄭裕玲（Do姐）與農夫的陸永、C君可有加薪？Do姐說：「我們簽了約，不是計開幾多輯。」陸永說：「只能夠講Do姐依舊高薪，比例照舊，無變動。」C君笑稱問題太經典，只得Do姐才知道答案。Do姐稱有些問題也會被考起，「見到好多問題關於我，翻睇舊片好得意，原來我有份參與」。不過Do姐無需親自請嘉賓，節目組請了很多同事參與。

張曦雯肥在腳趾尾

久未露面的黃宗澤（Bosco）稱抗疫期間很鬱悶，頭頂幾乎生出冬菇，唯有在家做家務及照顧愛犬打發時間，也食肥了3、4磅，急急做健身減肥，又趁機取笑張曦雯，他說：「張曦雯在服裝間說自己肥了，我問她『你肥在腳趾上呀？』」在旁的張曦雯笑說：「肥的地方你睇不見啫，肥在腳趾尾呀！」她稱剛完成劇集拍攝，終可放假休息及打機。可以跟Bosco打機比併？Bosco說：「 我打機好蠢，只識玩健身遊戲。」

談到Bosco被指一腳踏兩船，秘戀陳嘉桓和內地女星張沙沙，有報道張沙沙以「正印」姿態來港搶人，淪為第三者的陳嘉桓遭趕走？

黃宗澤：少聯絡陳嘉桓

Bosco尷尬說：「嘩，舊到唔舊，笑話一樁，幾個月前我答咗啦，兩個都係朋友嚟之嘛！」追問他跟陳嘉桓可有聯絡？他說：「最近好少聯絡，大家都留在家中。」他在新劇《飛虎之雷霆極戰》表現有讚有彈？他稱開劇前特意找老師惡補英文，「始終不是在外國長大，要老師教講英文潮語」。

張兆輝：黃日華父女好堅強

張兆輝在無綫藝員訓練班畢業，對於遊戲節目以無綫舊事出問題，他相對有利，「如果問題關於訓練班、拍劇，我就有着數。我好少上遊戲節目，自己反應慢眼力不夠，會較蝕底，又不夠幸運，以前抽獎都好少中」。談到黃日華承受喪妻之痛？張兆輝表示已慰問對方，「他和女兒都好堅強，叫我不用擔心，我就放心少少，又不想太打擾他」。