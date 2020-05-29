【開箱】荷李活翻拍《瘋人院逐個捉》 搭上韓流襲美順風車

翻拍韓片排隊登場

荷李活翻拍韓國電影絕非新鮮事，早在2006年奇洛李維斯（Keanu Reeves）與珊迪娜布洛（Sandra Bullock）繼《生死時速》後再度合作的《情流戀屋》，正是改編自李政宰與全智賢主演《觸不到的戀人》，可惜美版「水土不服」，落得既不叫好亦不叫座的下場。

然而「韓流」熱潮近年席捲全球，美國製作公司再次聚焦賣座韓片，《屍殺列車》、《惡女》及《炸雞特攻隊》等先後傳出拍成荷李活版的消息。隨着奉俊昊執導《上流寄生族》橫掃今屆奧斯卡最佳電影、導演、原創劇本及國際電影4項大獎，更把這股熱潮推向高峰。

原作低成本高回報

美國傳媒日前公布去年9月至今年5月最多人收看的百大電視節目，改編自韓國綜藝節目的《蒙面歌王》（The Masked Singer），以及美劇版《好醫生》（The Good Doctor）均順利打入前20名之內。美國製作公司忙於在「韓流」尋寶，最新例子正是鄭凡植執導的恐怖片《瘋人院逐個捉》。

據THR報道，《瘋人院逐個捉》製作費只需220萬美元（約1710萬港元），然而全球票房勁收2000萬美元（約1.56億港元），如此低成本高回報的題材，正好符合荷李活片商口味。

全球七大恐怖地點

《瘋人院逐個捉》以韓國三大著名鬼屋之一、位於京畿道的昆池岩精神病院為背景，美國CNN曾把這間病院列入「全球七大恐怖地點」之一，故事講述韓國某網上節目製作人，廣邀一班自認「大膽」男女進入病院探險，為了增加刺激性，製作人與攝影師竟然瞞着參加者，在病院內設置重重陷阱，最後釀成眾人一去不回的悲劇。

類似《瘋人院逐個捉》的美式恐怖片，荷李活俯拾皆是，由《死亡習作》到《詭屋驚凶實錄》系列，美國觀眾早已見慣見熟，何需額外花錢向韓國片商洽購版權？由此可見，荷李活鬧劇本荒是事實，但更可信的解釋是，美國製作公司看重的不是故事，而是「韓流」這個標籤，當它貼在美版《瘋》片上，就算未必聲價十倍，至少可為新片帶來話題性與叫座力。