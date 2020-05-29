李東健3年婚姻玩完 愛女撫養權歸前妻趙胤熙

文：蘇珮欣

韓國傳媒昨日報道，在韓劇《月桂樹西裝店》飾演戀人的李東健和趙胤熙，短短3年婚姻關係已經劃上句號。女方昨日透過事務所承認，已於本月22日在首爾家事法院完成離婚調解程序，與李東健正式離婚。男方亦表示經過慎重考慮才決定離婚，對於私事惹起大家擔心，為此感到抱歉，以後會繼續做好演員本分。

和平分手不涉訴訟

韓媒引述消息人士透露，李東健與趙胤熙因為性格不合，導致婚姻出現裂痕，今年初決定分手，經過一段時間商議，最終作出離婚決定。兩歲半女兒的撫養權將會歸母親所有，現透過律師處理財產分配問題，相信不會產生任何訴訟。

二人在拍罷韓劇《月桂樹西裝店》後傳出戀情，同年5月宣布奉子成婚，9月舉行婚禮，12月女兒出世。由拍拖到結婚生子，過程不足一年，但他倆婚後常在公開場合「放閃」，人前表現恩愛，如今突然驚爆離婚，難免令人感到驚訝。

離婚即接拍新戲

趙胤熙曾在綜藝節目上稱讚丈夫是「住家男人」，經常幫她打理家務，就算開工拍劇，李東健亦會到場打氣，就連工作人員也照顧周到，可惜溫情如今不復再。

趙胤熙宣布離婚後，隨即把社交媒體Instagram內容清空，據她的經理人表示，趙胤熙目前專心照顧女兒，若有好劇本，不排除復出。至於李東健，有報道指他將重返大銀幕，相隔13年再拍電影《Comeback Home》，講述一個父親如何尋找失蹤多年兒子的故事，韓劇《初次見面我愛你》男星金英光亦已落實演出。

「雙宋」離婚最為轟動

其實在韓國演藝界，不少戲假情真的明星，都難逃離婚宿命，除了李東健與趙胤熙外，韓劇《太陽的後裔》的宋仲基與宋慧喬，婚姻僅維持1年零8個月，成為近年最轟動的娛樂新聞；2015年合演韓劇《Blood》而撻着，翌年閃婚的具惠善和安宰賢，去年爆出婚變，雙方更翻臉收場。