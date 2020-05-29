周柏豪露營棄形象 真面目示人 袁偉豪讚張寶兒體貼

袁偉豪在活動上即場示範冲咖啡給眾女嘉賓品嘗，周柏豪則表演劈柴，他自問廚藝麻麻，執刀切餸經常切傷手，又不忘取笑連詩雅著白色褲去露營，弄污了服裝。

鄧佩儀大讚張寶兒是體貼女友，幫袁偉豪拿結他到營地，袁偉豪非常認同，並說：「她真的是很體貼。」周柏豪則笑說：「寶兒是我秘密武器，可以要脅袁偉豪洗碗。」

一快一慢 互補不足

周柏豪在訪問時，自爆年少時很仰慕著名校草袁偉豪，主動透過通訊軟件ICQ結識，轉眼間已相識廿載。但彼此合作機會不多，第一次是10年前合演舞台劇，之後合作劇集《使徒行者2》，好開心今次能朝夕相對詳談。袁偉豪說：「柏豪是可愛Oppa，為配合節目呈現真實一面，肯放下形象，大家整個月拍攝都不化妝，下廚煮食又一起玩滑翔傘。」

周柏豪自認性格心急，要忍耐袁偉豪說話節奏慢，他說：「他說話似製咖啡滴出來，不過是好好學習慢活的對象，避免出錯。」袁偉豪笑言：「佢講完後，我講嘢真係快咗。」

連詩雅自暴其短

連詩雅與張寶兒笑稱客串參與勁多蝦碌，更暴露弱點，並說：「平時煮食無問題，但露營時煮出無味意粉，我們又不慎倒瀉食物。」

連詩雅表示寶兒和男友袁偉豪好襯，彼此一個眼神便心領神會，幸好他和周柏豪從小認識默契不遜色。張寶兒多年前跟周柏豪合作拍MV，沒想到這名型男，原來害怕蟑螂。

記者：鍾一虹