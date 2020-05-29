黃日華雙眼紅腫為亡妻辦後事 梁潔華6．13設靈 大戲服陪葬

黃日華與女兒黃芷晴聯同兩友人昨午1時許駕車離開大埔寓所，前往世界殯儀館。黃日華戴眼鏡、口罩，黃芷晴坐在司機位後排，戴漁夫帽、口罩，不時低頭。約1時45分到達殯儀館，兩父女下車後讓傳媒拍照，對現場近30多名傳媒說：「大家有心、有心！」

黃芷晴神情哀傷 哽咽拭淚

黃日華雙眼紅腫但心情已平復過來，黃芷晴默默低頭，神情哀傷，訪問時忍不住哽咽拭淚，心情傷痛。黃芷晴輕聲說：「昨日（前日）講完後，心情好好多，因為這麼多年沒講出來。暫時未有夢見媽咪，但家中見有飛蛾，好似識聽我們說話，留着陪我們沒有走。」黃日華表示這幾天父女在一起，彼此互相扶持和照顧，心情已OK，會堅強面對，叫大家放心。

問到梁潔華有否留下遺言？他稱太太希望他們父女懂得互相照顧，亦要照顧外母大人及家中動物。他目前停工，除因疫情影響，亦想專心打理太太身後事，未打算何時復工。他透露太太生前有提及自己身後事想如何處理，有立下遺囑，叫他到時拿出來看。

黃芷晴前晚在社交平台分享文章表達對媽媽的懷念抒發感情，她希望母女來生再遇，媽媽做她女兒。芷晴指一指父親然後解釋：「他講過媽咪這一生辛苦照顧我，為我放棄事業，希望我會體會她的角色，所以想調轉身分。」

黃日華讚亡妻堅強 安詳離世

黃日華補充由於事情不是突然發生，有幾年時間讓他們慢慢適應和接受，父女知道始終有這一天會來臨，會坦然與堅強面對。他讚太太生前好叻，包括事業、照顧家人，做人亦好好，尤其好堅強永不放棄，從不向困難屈服。這幾年她雖然好辛苦，大家見到也感心痛，但太太沒有放棄過，一直堅持到底要打贏這場仗，過了一關又一關。所以大家也不要放棄生命！他慶幸太太在彌留時沒很大痛苦，雖然器官已衰竭，可是感覺到他們說話時，太太好像聽到會笑，走得好舒服。

去年母親節相片選做遺照

梁潔華生前有否心願或遺憾？黃日華望一望女兒，稱太太擔心自己媽媽及女兒仍未嫁人。芷晴聞言忍不住哽咽抹淚。黃日華說：「我叫她放心，她大個女，不需要我照顧，反而是她照顧我，我亦會照顧外母。」預計喪禮會依創價佛教進行，儀式較簡單，遺體火化。遺照亦已選定，是去年母親節拍下的家庭照，影得很靚。

芷晴低聲說她揀好相片，媽媽近年很少影相，去年母親節，媽媽肯打扮跟他們出街食飯時影相。她戴着粒寫有「健康」的石影相，希望她可以帶着健康離開，壽衣則未決定。由於黃日華座駕泊在殯儀館外，結果被抄牌。

沒限制出席喪禮人數

黃日華與芷晴在殯儀館逗留近3小時，黃日華透露太太的喪禮暫定6月13日設靈，翌日出殯，靈堂佈置以清淡為主，因愛妻生前喜歡親自佈置家居，以靚和感覺舒服為主。壽衣沒有指定，都是依她平日喜歡著的衫。陪葬品會商量，回家找她平時喜歡和需要的東西。知她喜歡大戲，會參考一下，最重要不放鐵和塑膠。芷晴負責為媽媽挑選首飾品陪葬和佈置靈堂。他們暫時未定骨灰安葬位置，先完成好喪禮。黃日華收到不少太太的朋友發短訊慰問，知大家都想送她最後一程，會通知所有親友。雖因疫情影響，但未有想過限制出席喪禮人數，會盡量通知所有人，相信有心的便會來。之後他們返回大埔寓所休息。

記者：陳釗、林蘊兒

攝影：劉永銳

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