【開箱】《誠實選舉媽》 嬉笑怒罵偽政客

不擇手段爭連任的國會議員

《誠實選舉媽》由《回答吧！1988》資深女星羅美蘭主演，今年2月在韓國上映，檔期剛好在新冠病毒疫情爆發之前，在當地錄得153萬入場人次，以製作費70億韓圜（約4400萬港元）計算，150萬入場人次已可收支平衡，總算封了蝕本門。

片中除了談選舉政治，還有愛說謊的女人。羅美蘭扮演蠱惑的國會議員，為爭取第4度連任，大耍手段，收買對手；兒子當兵、外婆年輕時建設大學助窮學生的善舉，通通成為她的選舉籌碼，實情她利用大學做出各種貪腐行為，呈現選舉醜惡一面。

戲中的羅美蘭說謊已是慣常生活，對家人不誠實，還向選民撒謊；她聲稱全副身家只有一個700呎的住宅單位，其實貪污所得的巨款，早已購入豪宅，過着奢華生活。為了博取同情票，她稱外婆已離世，實情外婆只是離家出走數天。她為了圓謊，又安排外婆改名換姓，隱居渺無人煙的深山。

外婆求神賜吃「誠實豆沙包」

外婆一角由《不能說的故事》資深女星羅文姬飾演，講述她為了外孫女甘願隱居；不過她也有活潑搗蛋的一面，經常與外孫女鬥嘴，營造既搞笑又溫馨場面。由於她不喜歡外孫女經常說謊，於是求神拜佛，怎料在一個雷電交加的晚上，神佛顯靈，羅美蘭像吃了「誠實豆沙包」，無法自控，只能說出真話。羅美蘭在公眾場合不停自爆真心話，例如與丈夫性生活不協調、兒子並非親生、「請槍」寫書等等，帶來大量笑料。羅美蘭之後被揭發貪腐行為而退選，加上外婆去世，人生跌至谷底，她亦決定不再說謊。電影尾聲，羅美蘭爆出天大真相，更因此挽回聲譽。

此片改編自2014年巴西電影《O Candidato Honesto》，不過由於與韓國選舉氣氛不同，導演張裕貞四出觀察韓國選舉情况，將情景加進電影，例如候選人的服裝造型、拉票場面、琅琅上口的選舉歌曲，以及整齊利落的打氣舞蹈等。

羅美蘭的搞笑獨腳戲

《誠實選舉媽》可說是羅美蘭獨腳戲，據悉在籌備初期，導演已指定她演出，如此器重她，其實也不無道理。羅美蘭經驗豐富，她在《親切的金子》飾演李英愛的強勢獄友，在長壽韓劇《沒禮貌的英愛小姐》扮演惡頂上司，以及《回答吧！1988》中一夜暴富的「阿豬媽」等，每個角色都有不同特色與魅力。羅美蘭亦擅演喜劇，可說是《誠實選舉媽》的最大亮點。搞笑其實最忌誇張，但羅美蘭表現恰到好處，不會讓說謊的女人惹人生厭，反而覺得她十分可愛。

上映日期：5月28日