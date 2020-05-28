Andrea Bocelli 自爆全家3月染疫

新冠病毒在意大利累計確診病例超過23萬，死亡人數逾3.2萬。現年61歲的Andrea Bocelli接受比薩的報章訪問時表示，今年3月初確診新冠病毒，但從何處感染卻毫無頭緒。他表示全家人都染疫，「那是悲劇，我全家人都受感染；我們全都發燒，幸好不是高燒，但伴隨噴嚏、咳嗽」。Andrea Bocelli表示，當確診時沒向外公布，是不希望造成不必要的恐慌，也想保護家人隱私。他們亦迅速在3月底康復，所以想捐出血液，希望幫助研發疫苗。

Andrea Bocelli跟前妻Enrica Cenzatti育有兩子Amos和Matteo，分別28及23歲，至於和現任太太Veronica則有一名8歲女兒Virginia，估計3子女之前同告確診。

康復後參與復活節演出

事實上，Andrea Bocelli說3月底已康復，並非謊言；上月復活節期間，他在因新冠病毒疫情而暫時關閉的米蘭主教座堂舉行名為「希望的音樂」（Music For Hope）演出，向世界各國傳遞愛、療癒和希望的信息。當時獻唱了4首聖詩，並以《奇異恩典》作結，他的演出透過YouTube直播，據報全球有近500萬人看串流直播，累計3200萬人欣賞。