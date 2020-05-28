何鴻燊喪禮 傳蔡伯勵後人擇日 何猷君公開家庭照悼亡父

花店老闆疑察看場地

賭王去世，喪禮安排由四房人共同處理，暫時未有任何安排公布。據知何家初步構思在香港及澳門兩地舉行喪禮及辦追思會。有指何家找堪輿學家蔡伯勵的後人擇日，賭王遺體則會在摩星嶺一號的昭遠墳場下葬。曾為不少已故名人佈置靈堂的花店老闆James Wong，昨日早上10時離開香港殯儀館。被問到是否為何鴻燊的喪禮佈置靈堂時，他最初笑而不語，經再三追問後說：「我不能回答，未決定。（來察看場地？）有咩話你知，幫幫忙。」

四房兒子何猷君去年10月榮升爸爸，兒子何廣燊出世，亦是賭王第一個男孫，猷君希望兒子像賭王爺爺，成為有益社會的傳奇人物。猷君對爸爸去世感悲傷，昨晨在社交網上載小時候的家庭照，並附上一個流淚的表情符號，表達出對父親離世的傷心及思念。

賭王讀皇仁發憤 由包尾到拿獎學金

賭王是皇仁書院舊生，且是舊生會永遠名譽會長。皇仁舊生會前日在facebook專頁貼出賭王2007年受訪片段，他在片中講述小時候突然發憤讀書的往事。賭王回憶當年就讀第四班（相等現在中三），因成績很差被學校編入D班，科科不是考包尾就是尾二。他當時13歲，有晚媽媽哭得很厲害，跟他說對不起，沒錢再供他讀書，說他爸爸炒股票全敗。賭王當晚徹夜難眠，自覺只要努力讀書，成績未必那麼差，遂下定決心做最好學生，半年後終於科科考第一，兼獲得獎學金，其後更考獲獎學金入大學。

美籍華人導演伍仕賢昨日在微博透露有意開拍講述賭王傳奇的電影，準備找吳彥祖演賭王，他留言：「來吧，我們哪天一起拍個賭王傳電影吧！」有網民指吳彥祖跟賭王有點似樣。

記者：柯美、陳釗

攝影：鍾偉茵