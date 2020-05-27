酒駕罪成 罰5000元停牌1年 「細龍太」陳偉琪：永不再犯

記者：陳釗

陳偉琪代表律師求情稱，陳偉琪曾於2019年參加「世界表演藝術錦標賽」獲獎，又有參與慈善活動，事件發生後，在網上發文，知道自己不應該飲酒兼道歉，加上跟警方合作，也明白作為公眾人物，應該要樹立好榜樣。

裁判官表示考慮到她首次干犯酒後駕駛罪行，判罰款5000元、停牌12個月，其間不能駕駛，在停牌最後3個月前，需自費修讀駕駛改進課程，並要即場交出駕駛執照，其國際駕駛執照則限她14日內交回。裁判官續稱若再干犯同類案件，不會再那麼好彩。

等判緊張又擔心

陳偉琪在庭外受訪時，被問到聽取判決後是否終於鬆一口氣？她表示始終拖了很久，其間又撞正疫情，很開心終於告一段落，她說：「等候判決時，心情緊張又擔心。尊重法庭決定，我已知錯和反省，永遠不會再犯，酒都會少飲，之後會專注工作，亦多謝3名律師幫我處理，因我都一頭霧水，不懂程序。」

遲來的生日禮物

上星期四（21日）是陳偉琪的29歲生日，她稱雖然有慶祝，但個心都是想着案件，故案件完結對她而言是一件遲來的生日禮物。陳偉琪感謝傳媒關心，以及公司和一眾《愛．回家》同事的支持。不多謝外籍男友？她稱二人是發展中，以後再講。

（案件編號：ESCC64/2020）