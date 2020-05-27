何鴻燊16子女多「學霸」

四太兒子何猷君被稱為「學霸」和數學天才，猷君曾在美國麻省理工大學（MIT）升學，他還創紀錄，以最年輕的學生考上MIT的金融碩士課程。由猷君擔任首席營銷官（CMO）的內地數碼娛樂平台創夢天地前年11月舉行上市發布會，猷君當時表示會以公司的招股書作為給父親的生日禮物。猷君妹妹超欣同樣是學霸，亦入讀美國麻省理工大學（MIT），曾代表MIT參加與哈佛、耶魯、普林斯頓及史丹福大學舉行的同舟會學生組織，更獲選為主席。

三太陳婉珍女兒何超蓮，於2012年以一級榮譽成績，在英國倫敦大學經濟學學士畢業；2016年超蓮獲委任為澳門勵駿創建有限公司非執行董事和審核委員會成員；至2017年，超蓮與朋友成立慈善組織Smile with Us HK，為香港市民打氣；到前年4月，她於灣仔開設食店成為老闆娘。

超儀奪金像獎最佳女配角

現年45歲何超儀則是眾多賭王子女中最為觀眾認識，她歌影視都有涉獵，她曾拍攝多部電影和電視劇，超儀憑電影《豪情》奪得第23屆香港電影金像獎最佳女配角獎；她又憑《再戰明天》奪得「萬千星輝頒獎典禮2014」的最佳女配角，演技獲肯定。

娛樂組