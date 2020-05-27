黎芷珊憶姑丈何鴻燊關懷備至 劉德華願賭王一路好走

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黎芷珊的姑姐是賭王元配黎婉華，她的父親黎志忠是黎婉華胞弟。黎芷珊對姑丈何鴻燊離開感難過。昨日她接受《明報》電話訪問，她稱小時候每逢聖誕節與農曆新年，一定會到何家開派對與拜年，她稱呼姑丈為Uncle Stanley，但姑姐去世後，接觸機會較少，但她也有關心姑丈的情况。

「姑丈安排入無綫 弟弟結婚送厚禮」

她稱姑丈一直很照顧她的家人，她加入無綫也是姑丈透過當年的總經理陳慶祥安排。她說：「我記得是陳慶祥的秘書致電給我，問我想做什麼工作。後來安排我加入兒童節目組，因工作穩定又經常爆騷。當年父親去世，家人也感徬徨，姑丈為我安排工作，是安頓我們的生活，他就是這樣體貼與照顧我們。」芷珊曾擔任《城市追擊》記者，有次她向姑丈遞咪訪問，說自己是黎志忠的女兒，因有一段時間沒有見面，姑丈見到她的反應是：「嘩！咁大個女！」

黎芷珊又稱弟弟（黎烈）結婚時，媽咪要送請帖給姑丈，大家也以為姑丈不會到場，想不到他親自出席恭賀，並且送極厚禮。芷珊是長房的親戚，但她與二房很熟，跟何超蕸是舊同學兼好朋友。

1990年代劉德華主演《賭城大亨之新哥傳奇》、《賭城大亨II之至尊無敵》，故事改編自賭王何鴻燊的發迹史與情史，戲中劉德華飾演賀新，邱淑貞飾演賀太，華仔深情對着坐輪椅的邱淑貞一幕，亦令人聯想到賭王的元配、有「澳門第一美人」之稱的黎婉華。兩部戲部分情節似曾相識，如賀新兒子遇車禍身故、賀太為老公納妾等。當年的票房也大賣，在港合共逾3000萬元票房。《賭城大亨》系列上映時，賭王被問意見，他笑言自己沒有這麼多風流史。對賭王的死訊，劉德華昨日回應傳媒說：「何博士這一生對社會貢獻良多，希望他一路好走。」

陳山聰感惋惜 阿姐讚幽默

陳山聰與賭王何鴻燊三房千金何超雲曾拍拖兩年，對於賭王離世，陳山聰說：「何生是一代賭王，他的離世是一件好惋惜的事，希望他一路好走。」被問昔日相處難忘事？他說：「不再講啦。」有否慰問何家？他說：「我想這段時間，不要騷擾人哋啦。」

阿姐汪明荃曾跟賭王合作慈善活動，她稱印象最深是有一年公益金籌款活動，她與賭王同一隊比賽，賭王為人風趣幽默，各方面都好叻、好出色，事業上成就外，亦好重視教育子女。賭王一生傳奇，經歷多姿多采，對社會作出貢獻，相信大家一定不會忘記他。

肥媽：賭王兒孫滿堂不枉此生

賭王於2007年曾偕三太陳婉珍和超蓮、猷啟出席肥媽節目《肥媽私房菜》的「星級強人到會」，三太跟肥媽一起煮餸給賭王品嘗。賭王在旁大讚三太入得廚房，並非個個為人妻都做得到。昨日肥媽說：「何生走咗，我都有唔開心，因為始終都識咗咁多年，但係98歲高齡都係笑喪，祝佢一路好走。何生為人風趣幽默，生意又做得咁好，仲有16個仔女，咁多孫咁多曾孫，真係令人羨慕，不枉此生，希望他的家人節哀順變。」