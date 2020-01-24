【開箱】韓劇《雙甲小食店》 人言可畏是500年不變定律

天生異能招人妒忌

改編自同名網絡漫畫的新劇《雙甲小食店》，由500年前的小巫女月妵（朴蒔恩飾）說起，年紀輕輕的她，自小擁有入夢解憂的異能，加上樂於助人，深受百姓稱許。

某日她被中殿娘娘（朴恩惠飾）徵召入宮，求她解除王世子的夢魘，事成後她獲得豐厚賞賜，亦因此招人妒忌，訛傳她迷惑王室，娘娘盛怒於是燒死她的母親，家破人亡的月妵含恨在神木下自盡，臨終前更發下毒誓，要所有人陪葬，結果一語成讖，全國上下10萬人死於戰爭之中。

化成厲鬼的月妵（黃靜茵飾）為了贖罪，接受閻羅王的條件，重返人間為10萬民眾解除心中委屈和遺憾，事成之後便一筆勾銷。經過500年的努力，她仍欠10人才達標。

幸好獲得負責監視她的「鬼班長」（崔元英飾），以及天生擁有令人講真話異能的《鬼怪》男星陸星材協助，總算成功在望。新劇在串流影視平台Netflix同步上架。

黃靜茵遭網絡欺凌

無論是劇中主角月妵，抑或在第2集出現的患癌婦人，她們都有相同經歷，就是「人言可畏」的受害者，前者已經表述，後者因心儀男子不愛她，反而戀上她的好友，於是酒後吐謊言，導致對方夫妻不和，好友離家出走時更遭遇車禍，最後患癌婦人帶着悔疚而終。

佛家所謂「口業」，就是勸人不出惡言，否則便會招來苦報。《雙甲小食店》雖然以奇幻喜劇作包裝，製作亦不及類似題材的《德魯納酒店》來得精巧細緻，至少題材正面，能夠導人向善，總算功德無量。

現實中的黃靜茵亦是網絡欺凌的受害者，去年12月，她透過社交媒體上載近照，網民驚覺她「變臉」，嘲諷她秘密整容，事件成為網絡熱話，令到已婚並育有一子的她備受困擾，事務所代為否認並表示絕不接受惡意留言，更考慮採取法律行動應對。

被指似《德魯納酒店》

如先所言，《雙甲小食店》無論題材與製作手法，都令人聯想起去年大熱的有線頻道tvN劇集《德魯納酒店》，後者女主角IU亦是背負殺人罪孽，遭到神的懲罰，千年無法輪迴，一直留在人間，幫助遊魂野鬼解除心中怨念，直至遇上呂珍九扮演的酒店經理，以愛化解她的恨，最後大團圓結局。

有網民認為黃靜茵在《雙甲小食店》的化妝造型、角色性格，都跟《德魯納酒店》IU如出一轍，令到新劇的可觀性大打折扣，難怪首播收視率只有3.6%，第2集更下滑至1.8%，跌幅高達一半，且看本周播出第3及4集，能否力挽狂瀾？