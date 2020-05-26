走進鏞記大廚房 最愛雛鵝煲 黃淑儀呻港劇不重視老人家

記者：柯美

攝影：黃梓烜

黃淑儀（Gigi姐）跟鏞記的淵源始於10多年前做烹飪節目，認識老闆甘琨禮（禮哥），她最喜歡鏞記的小炒皇和至尊雛鵝煲等，但她無意將鏞記吃到的菜式，在她主持的烹飪節目《Gi味俱全》中教觀眾煮，「食材好複雜，如何揀雛鵝，如何處理鵝紅和鵝腸，這些我平時都不會做，交給大廚做好了，要品嘗美味菜式真的要來這裏」。她續道：「做了飲食節目後，走訪內地很多酒店和酒家，都會參觀廚房，以前酒家的廚房因火氣猛、油煙大，會熏得黑黑的，但近這10年已變得很乾淨，可以跟西廚看齊。其實鏞記的廚房仍然很乾淨，但都進行裝修，與時並進，用開的油渣爐會改為煤氣爐。」

大讚陸劇韓劇水準高

Gigi姐因到過很多地方拍攝飲食節目，每次都蒐羅不同廚房用品堆滿家中，疫情下除外出拍網上飲食節目，就留在家中執拾，又趁這段時間煲劇，大讚陸劇和韓劇非常有水準，她感慨道：「煲了幾套陸劇和韓劇，覺得水準高過港劇。他們的劇本很好，令觀眾看到如癡如醉，一套劇我會睇兩次，第一次睇故事和流程，第二次睇服裝和攝影，研究鏡頭點拍，怎樣令男女主角有感情和心理變化，像陸劇《精英律師》，整個寫字樓全部是玻璃窗，睇得通通透透，但點解鏡頭沒有穿崩？香港劇集就要遮來遮去，又叫我們唔好郁，行多幾步又話穿崩，喝到你暈晒。我會睇這些，真的好精彩！」

橫店拍劇獲尊重

是否覺得港劇沒進步？Gigi姐笑說：「只可以講不夠全面，我們做演員好被動，控制不到。我咁老都好少機會拍劇。（內地很多資深演員？）是的，而且受尊敬和重用，香港就沒這種情形。我很久前在橫店拍過一齣電視劇，攝影師叫道『黃老師，麻煩你後一點點。』我完全不知是叫我，仍跟演員傾偈對戲；攝影師再叫『黃師傅』，我問哪個黃師傅來了，才知是叫我，而且叫了很多次。他們對長輩很尊敬、很有禮貌，被尊重是很重要的。」談到效力無綫37年的劉江也離巢？Gigi姐說：「幾十年來港劇都有這種現象，不重視老人家，不寫老人家戲分，只是過場，令人無癮。我做演員，若有劇集不用我講對白，出鏡就可以收錢，我都不願意，一定要有戲做。」

將榮升嫲嫲 再做奶奶

Gigi姐之前左膝蓋做了手術已康復， 原定本月初再做右膝蓋手術，因疫情影響要延期，本來去日本為香港開電視拍攝飲食節目也要延遲。她透露快將榮升嫲嫲和再做奶奶，但無意退休湊孫，「大仔9月結婚，二仔的太太10月生BB。本來計劃7月拍完飲食節目就返溫哥華，疫情令我改變計劃，因醫院隨時通知做右膝蓋手術，所以我不敢離港，希望盡快做完手術，因為做物理治療也要花兩三個月。（兒子有否要求幫手湊孫？）我認為每個小朋友都有他們的成長過程，成長後有自己的生活圈子，我不會打擾他們，除非主動叫我幫手照顧一段時間，否則我不會插手。」她表示從來沒想過停下來，覺得仍有工作代表還有人欣賞她，亦可藉工作訓練自己的手腳和腦筋的靈活性，最重要是不想跟時代脫節。

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