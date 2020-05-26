舞台劇演《求其新聞》主持 涉社會話題 陳志雲：有得睇要快啲睇

舞台劇神預言

近日他在排練舞台劇《廿三樓．搞笑友》，劇中他演《求其新聞》主持，同樣面對節目受壓力，不能諷刺時弊，令他氣得爆粗兼穿底褲出場。舞台劇早於2月已籌備，《頭條新聞》5月被叫停，《求其新聞》竟成神預言。

陳志雲接受《明報》電話訪問，他稱《廿三樓．搞笑友》是Neil Simon原著，司徒偉健改編，於1996年首演。在1997回歸前，從香港娛樂圈講到社會時弊與心態，當時好受歡迎。

今次重演是新版本，他獲邀原因是曾做電視台高層又是主持。他是劇中《求其新聞》主持，因為社會環境與種種因素影響，節目不能影射或諷刺時弊，狀况就如現在的《頭條新聞》。

陳志雲稱當知道通訊局對《頭條新聞》警告時好激動，實在不合理，他說：「我做過廣管局、電視台，這決定極不合理。我記得2011年有人就梁美芬議員被影射投訴《頭條新聞》，當時廣管局回應的內容是『以諷刺形式批評政治人物是很普遍，觀眾不大可能會認真看待該類諷刺劇。有關誹謗的指控並不屬廣管局的監管範圍。廣管局認為投訴不成立，決定毋須向港台採取進一步行動』，現在通訊局的處理離晒譜、黐晒線。」

著孖煙囪 曬美腿

他稱觀眾現場看《廿三樓．搞笑友》一定有感覺，是笑中有淚。陳志雲爆舞台劇內容，他擔任主持受壓力，癲到除褲只著底褲出場。他笑說：「我會著孖煙囪上台，導演問過我是否介意，我話無所謂，因為我對腳靚。」

舞台劇《廿三樓．搞笑友》在明年11月正式公演，於今日與6月2、9日在UA CineHub舉行3場劇本朗讀會，測試觀眾反應再作修改。

問他會否擔心在港區國安法下，涉社會話題的舞台劇能否上演？他說：「唔准演出都唔出奇㗎，所以大家有得睇就要快啲睇。」

記者：唐嘉晞