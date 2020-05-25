【開箱】《非人辦公室》 「大帝」簡東拿絕地反擊戰

小說改編 中年漢失業6年

提起Netflix，5月15日上架的法國劇集《非人辦公室》（Inhuman Resources），上月23日搶先在當地的ARTE頻道播放，錄得212萬人收看，成績理想。《非》劇只有6集，每集約50分鐘，改編自法國作家Pierre Lemaitre於2010年出版的同名小說。故事講述男主角Alain本是生活優裕的中產階級，在公司任職人力資源部主管，年過半百即慘吃無情雞，之後靠打散工維持生計；劇集開首時他常強調自己已57歲，失業6年，即使在零件倉庫有份散工，但得不到尊重；直至無故被上司踢一腳，Alain終忍不住反擊，像蠻牛似的把上司撞倒地上，結果當然是被辭退。

雖然結婚30年的妻子Nicole不時鼓勵又給予支持，Alain依然抑鬱又滿腔怒火，變得愈來愈難相處。懷孕的女兒Mathilde、女婿Gregory、任職律師的女兒Lucie來家聚餐，他把怨憤都發泄在女婿身上，尤其聽到他們快將貸款買樓，Alain卻擔心日久失修的房子會變銀主盤，因為被他打傷的上司入稟要求10萬歐元賠償。

大企業的炒人陰謀

某天Nicole給他看中介公司的招聘，已失去信心的Alain沒想過會獲得面試機會；原來航天公司Exxya失去了一份重要合約，行政總裁Alex決定解僱1250名員工，佔公司總人數的三分之二，但為免上身及出亂子，Alex決定找人搞一場角色扮演的大龍鳳，請三人飾演恐怖分子，挾持公司4名高級管理人員，然後透過招聘中介，請5名合適面試者參與扮演審問高管的角色，既可向4名高管「起底」，又可從這場「戲」的5名應徵者中挑選合適人才，肩負往後「炒人」重任。

Alain不是省油的燈，當主管之前是軍人，為了得到這份工作，他找前特警訓練自己使用各種武器；在零件倉庫認識的朋友Charles，雖然住在旅行車，看來生活潦倒，但他同時是厲害的黑客，幫Alain向所有高管及應徵者起底。招聘中介一名女職員又告訴他，其實聘請人選已經內定，他根本無望。

Alain的應徵考試，亦即「大龍鳳」上演當天，他最初配合角色扮演，在控制室盤問4名高管，轉到會議室後，他反客為主，控制所有人，包括行政總裁Alex也成為人質。最後Alain會像《烈火風暴》的米高德格拉斯（Michael Douglas）一樣悲劇結局，還是報復如棋子被操控的命運？

《給我一個道歉》導演操刀

此劇來自黎巴嫩的導演薩德杜里（Ziad Doueiri）前作《給我一個道歉》，獲奧斯卡最佳外語片提名，把一宗芝麻綠豆的爭執，演變成蔓延全國的種族衝突故事，薩德杜里在《非人辦公室》也貫徹了《給》片刻畫人性的細膩。

飾演Alain的簡東拿（Eric Cantona），資深英超球迷對他不會陌生；他效力曼聯期間，有奧脫福大帝之稱，球技出色之外，場外的火爆，令人摸不着頭腦的金句，都是其標記。25年前對水晶宮一役被紅牌趕出場，不堪球迷種族歧視的謾駡，他飛身怒踢對方，下場是罰停賽10個月，入獄兩周（後判社會服務令）；但年前在訪問中表示，即使重來他依舊會還擊，只後悔踢得不夠狠。如此有火的「大帝」，自然是扮演Alain的合適人選，不少視評也讚他演得出色。當年他未滿31歲已宣布掛靴，之後轉投演藝界，客串過《傳奇女王伊利沙伯》，又在堅盧治（Ken Loach）的《尋找簡東拿》演回自己。不過像《非》劇他如此重戲分，在香港還是首次看到。