木村花自殺 《雙層公寓》恐腰斬 陳美齡籲停止網絡欺凌

木村花自去年10月加盟《雙層公寓：東京2019-2020》，其間因與公寓住客之一小林快發生衝突，惹起網民不滿，從此成為網絡攻擊目標。她生前曾表示，每日收到近百條惡意留言，疑不堪精神壓力所以自殺。本月中因疫情緩和而重新播放的《雙層公寓》，隨着木村花死訊曝光，電視台再度叫停，有日本傳媒估計，節目恐復工無期，最後腰斬收場。

網民刪惡意留言免刑責

網絡欺凌問題再次惹起社會關注，有疑似攻擊過木村花的網民擔心「秋後算帳」，紛紛刪除惡意留言，有人甚至把社交媒體帳戶註銷，藉此避免追究或刑責。

昨日透過社交媒體宣傳新書的陳美齡，亦對木村花因網絡欺凌而自殺一事表達己見，她說：「誹謗中傷絕對不能原諒，網絡欺凌等同暴力，這是威脅生命的問題，我希望殺死木村花的網民，意識到事態的嚴重。我討厭那些匿名、不負責任地誹謗的人，請停止吧。」

節目拍檔留言悼念

繼《雙層公寓》住客之一、暱稱「社長」的新野俊幸前日透過社交媒體悼念木村花後，曾跟她鬧三角戀的Vivi及田渡凌，昨日終於留言回應，前者上載多張合照，並感嘆：「看着我倆昔日的短片和合照，心情難以平復，希望一切只是噩夢，醒來可以在牀邊再見到你。」

至於木村花的暗戀對象田渡凌，更在社交媒體撰寫千字長文，憶述當日拍攝《雙層公寓》的點滴，又對自己離開公寓後再沒有跟對方聯絡而感到後悔：「小花，你好嗎？希望我們可以繼續做朋友，一起去玩吧。」