明星貓「忌廉哥」胃癌病逝 歐錦棠感謝為港人帶來歡樂

記者：鍾一虹

攝影：黃梓烜

忌廉哥屬於英國短毛貓品種，身形圓渾、可愛，討得街坊歡心，拍過廣告又出席活動，好多明星跟牠合照，歐錦棠、萬綺雯都曾探訪牠。忌廉哥原本一直於尖東「信和便利店」當「店長」，後來主人高先生因難捱貴租，便利店於2016年結業，牠要退隱江湖。

2017年10月，高先生在油麻地彌敦道開設寵物店名為「忌廉家族」，忌廉哥再次復出油尖區，至昨日宣布忌廉哥離世的消息。

歐錦棠於2016年曾探訪當時仍在便利店的忌廉哥，他昨日得知忌廉哥逝世時，回應說︰「多謝忌廉哥為香港人帶來咁多歡樂，請在彩虹橋繼續開心，我的Murphy和Innika會和你做朋友。」

粉絲往寵物店道別

忌廉哥去世消息來得突然，數十貓迷昨午專程趕往位於油麻地的寵物店，見牠最後一面，其間多名貓迷激動落淚。忌廉哥的兩頭貓兄弟蛋糕和牛奶，也有駐場做「心理輔導員」，紓解大家情緒。不過貓迷們認為「忌廉哥無可取代」，紛紛徘徊在現場設置的電視前，重溫忌廉哥昔日片段。

作為貓主的高先生透露，忌廉哥去年9月患胃癌，家人已用過化療、中醫等多樣方法幫牠，可惜難以根治，他說：「不捨得都冇辦法，都要接受。忌廉近一個月情况反覆，媽咪24小時照顧牠，但早兩日見牠冇胃口，已經估到牠不久人世，開始聯絡資深粉絲上來見面。今（昨）朝11點，牠在媽咪手上抱住，扯了道氣就走了，都好安詳。」

善終儀式只限親人參與

在新冠病毒疫情下，香港目前仍實施限聚令，為免聚集人群，高先生稱忌廉哥的善終儀式只許親人參與，會安排牠至愛吃的罐頭作陪葬品。

往後會否再舉行紀念活動，要容後跟貓迷們商量再決定，但肯定寵物店會繼續營運，延續忌廉哥的精神，他說：「忌廉在世上做了該做的事，已付出很多，我們希望延續牠的精神，繼續用忌廉哥基金幫助流浪貓，宣揚愛護動物。」

貓迷難捨忌廉哥落淚

貓迷陳氏夫婦表現傷感，他們表示多年前拍拖逛街，經過尖東報攤跟忌廉哥結緣，從此成為牠的追隨者，也有到店內探訪牠，陳太說：「我們因為忌廉哥而愛上貓，知道牠有個基金幫流浪貓， 我們都有幫一些獨立組織做義工，又收養了兩隻貓，忌廉哥對我們很重要，影響幾大。」陳生稱忌廉哥的離開，喚醒他更珍惜與兩頭貓的相處機會。

同樣姓陳的夫婦偕兒子一家三口出現，講起忌廉哥不禁飲泣，他們說：「我們都是在尖東認識忌廉哥，以前經常去探牠，好有感情，好似朋友一樣，聽到牠去世消息好突然，原本疫情下很少出街，今日（昨日）都希望來送牠最後一程。」他們本身也是愛貓一族，家中養過4頭貓，收藏了很多忌廉哥產品。

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