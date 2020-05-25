目標生3個 拍新劇《超能使者》辛苦老婆湊女 陳展鵬無嬲陳志雲質疑整容

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

陳展鵬與劉佩玥再結戲緣，陳展鵬指劉佩玥成熟了，他笑說：「我都話她現在沒什麼骨膠原，她經常說自己塊面肥，對她而言是好事。」劉佩玥反擊指自己多到可以過一點給他。陳展鵬即表示不用，免得塊面脹又被人話整容。問會否嬲被陳志雲在網上節目質疑整容？他毫不介意說：「這兩三年我都改變了好多，得啖笑，無所謂啦！現在最緊要大家身體健康。」

劇情講述跟蹤老婆到街市

這場戲講述展鵬見劇中演其妻的劉佩玥有不可告人秘密，聲稱加班卻走到街市，故跟蹤老婆。問展鵬現實中會否對太太單文柔多疑？他即道：「不多疑，未試過跟蹤老婆，跟蹤自己養嗰隻狗就試過，因為牠經常想周圍走，我放牠走，不過擔心有事，所以跟蹤牠。」展鵬表示最近忙於開工，與女兒陳諾瑤（小豬比）少見了，女兒沒嬲他，和媽媽玩得很開心：「其實現在開工都不錯，可以平衡下，因為女兒近排好嘈，經常大聲講嘢，不過見她有講有笑，都開心的，超低能程度都幾似Moon（劉佩玥）。」

他指這段時間辛苦老婆，因她仍有很多事情要適應，譬如第一次以媽媽身分過母親節。對於太太呷醋女兒在母親節與他深情對望 ，他說：「真的有少少，所以現在我要安排和處理的事都多了，身分多了，力都要出多了，要多惜老婆，大嗰個一定要理她感受，否則我就會很難受。」

鄭嘉穎與陳凱琳再造人成功，宣布兩年抱兩，問陳展鵬又可有生多個的計劃？他說：「我想最多3個啦！不可以多過3個，還是順其自然吧！不急，老婆這兩年變化都大，現在總算定下來，都要給她多點時間，想做些什麼去處理一下，始終生小朋友好困身，其實我都有和她傾過，覺得她還想玩下，看看這個世界。」

劉佩玥羨慕陳展鵬有幸福家庭

Moon羨慕展鵬擁有幸福家庭，她可能也會幾年後結婚生小朋友，進入另一階段，不過現階段最緊要開心，她說：「最近我積極嘗試斷捨離生活，想捨棄一些對自己生命不太重要的東西，可能愛貓離世，我想自己再成長一點，看看有什麼可以一步步放低。」

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