男友偷食後首現身 左臂現血痕 林雅詩激動爆喊 死心斬纜

記者：林蘊兒

林雅詩日前被爆男友馬天樂疑出軌，一直未有公開露面，她昨日強忍傷心，為健康用品拍攝宣傳片。她自稱情緒不太好，原本沒心情開工，但最後仍決定現身。至於男友兼經理人馬天樂則沒有陪伴在側。

連續3日沒睡沒吃

提到有報道稱日前現身醫院時，她與男友起爭執？林雅詩解釋入院只是身體問題，否認與男友爭執。不過她略帶避忌說：「他有陪我入院，但不關他事，我們在醫院沒拉扯及鬧交，只是自己身體出現些情况，不小心扭傷，可能發脾氣時不覺意撞到。」臂上隱約見血痕，追問她是否曾做傻事？她垂下頭開始飲泣，沒正面回應，「好多人都擔心我，明明姐（鄭明明）為我祈禱，黃夏蕙又約我出來見面，所有人都好擔心我。我想處理好自己先，3日都沒睡沒吃，晚上服了安眠藥也睡不着！前夫和男友都一樣。我嬲到想打自己，竟然一直發現不到（指男友出軌）」。她自嘲好蠢且情路坎坷，對愛情失去信心，故暫時不會再想感情事。

「成全他們一家三口」

林雅詩表示馬天樂和女助手都有向她解釋及道歉求原諒，但她未能接受和不明白，還扯火激動說：「他解釋稱因我們鬧交，他才找女助手傾訴。女人主動埋身男人又鹹濕，他承認把持不住，但只有一次就有小朋友。又說沒有驗過小朋友DNA，成件事令人不解。」

林雅詩稱知道女助手很喜歡馬天樂，且他們仍有聯絡，令她更加死心。她爆喊說決定抽身成全他們一家三口，再糾纏只會令大家都不開心，稱暫時會寄情工作，與馬天樂只限工作上接觸。