姜濤疫境啟示 愛要及時

記者：林祖傑

姜濤跟「靚仔」一詞掛鈎，不會質疑吧？很難想像他曾是一名體重達200磅的肥仔，還是個又曳又無心機讀書的學生，他說：「基本上長期考包尾，中學經常被罰留堂，但我每次都偷走，到中學畢業，留堂紙已累積儲了幾百張。」

父母亦難忍經常出手體罰他，姜濤仍記憶猶新說：「細個我成日駁嘴和匿埋，經常被媽媽當眾打，父母好醒目，專打不易發現的陰濕位。」

被母誤會喜歡同性

打在兒身、痛在母心，姜濤亦深明媽媽只是緊張他，且十分痛惜他，他不禁回想起小時候的一件趣事，他說：「媽媽曾以為我是同性戀，因見我只喜歡看男藝人唱歌跳舞的片段，該男藝人比較性感，我還要不停重複看。媽媽就十分疑惑，為何我不看女藝人的片段，當時我不知怎樣講，直接說因為我鍾意，媽媽確被嚇親，其實我是因為鍾意跳舞，想看清楚舞步，到我長大後媽媽就知道了，十分支持我入行，還自詡很驕傲小時無逼我讀書。」

是個幸運兒

姜濤自言入行前性格內向，中一時已想追女仔拍拖，奈何因當時外形所限，不敢向心儀對象表白；至今減肥成功，卻沒辦法找到對方，留下遺憾，但他仍沒有放棄很想拍拖的念頭。

讀書不成，為實現入行夢想，努力減肥尋回靚樣，苦練舞技和歌藝，繼而圓夢贏比賽，絕對是一個勵志故事，他卻說：「其實我不覺得自己是一個很勤力的人，相信比我勤力的人有好多，只可以說我是個好好彩的人。」

場地提供：川粵時光

服裝：agnes b

髮型：Lydia Yung @ Chic Private I salon

化妝：CircleChong,Mayling@AnnieGMakeup centre

形象：Felix Wong