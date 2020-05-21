據英國《每日郵報》報道，本周日（17日）祖狄羅夫婦現身倫敦北部，狗仔隊的焦點卻落在新婚的Phillipa Coan身上，穿著深藍色貼身T恤的她，腹部明顯隆起，目測至少懷孕6個月，換句話說，祖狄羅即將再為人父。

大仔Rafferty現年23歲

祖狄羅與任職心理醫生的Phillipa，2015年開始拍拖，去年初宣布訂婚，相隔3個月即在倫敦低調註冊，正式成為祖狄羅的第2任妻子，當時他跟前妻莎迪霍絲（Sadie Frost）所生的23歲兒子Rafferty，更充當父親的伴郎。如今Phillipa臨盆在即，身為模特兒的Rafferty與這個同父異母的弟妹，年紀相差足足22載。

祖狄羅跟莎迪霍絲於2003年離婚前，已育有兩子一女，其後搭上女星施安娜米勒（Sienna Miller），還未結婚男方先出軌，跟孩子的保母有染，當然分手收場。拒絕再婚的祖狄羅，卻未停止「播種」，模特兒Samantha Burke為他誕下女兒Sophia，女歌手Catherine Harding又為他產女Ada，但都未能激發他再婚的決心，直至Phillipa出現，祖狄羅終於「再做老襯」。

受疫情影響停工 陪妻安胎

祖狄羅早前接受傳媒訪問時，自爆樂於做「多仔公」，他表示：「我很喜歡（再做爸爸），為何不可以？能跟一名令我瘋狂愛上的女人在一起，自覺非常幸運。」又說：「如果再多幾名子女，感覺實在太美妙了。」

據知情人士透露，祖狄羅夫婦得悉懷孕喜訊後，都表現興奮，就連身邊朋友亦能感受到這份喜悅。祖狄羅原定今年拍攝《神探福爾摩斯3》（Sherlock Holmes 3）及《怪獸與牠們的產地3》（Fantastic Beasts and Where to Find Them 3），但因疫情影響而暫時停工，正好讓他有更多時間陪伴妻子安胎。