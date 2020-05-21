趙學而友情價續任主持 ViuTV擬舉行音樂頒獎禮

ViuTV製作部副總裁金廣誠表示香港正面對好多問題，公司希望幫助樂壇，順應觀眾需求，加強音樂節目，給予歌手、樂隊等發揮。年尾會否舉行音樂頒獎禮？他說視乎情况，如節目得到觀眾認可，都希望有大場地，讓歌手聚首一堂。他又表明不會偏幫「親生仔」MIRROR及ERROR，要歌曲受觀眾歡迎才可。

避談謝霆鋒

學而透露節目添食，她續以友情價無加薪任主持，面對新一輩歌手，學而笑稱是時候要退，盧巧音亦笑說老了；學而與盧巧音再次同場，兩人都希望在節目再合唱，談到好多網友重提她們是謝霆鋒前度女友，盧巧音說：「不講都已不記得。」學而解圍說：「做人向前看，看未來有什麼好玩一齊玩。」MIRROR作為ViuTV親生仔，對於不會有特別優待，隊長Lokman說：「公平、公正、公開是好。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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