鄭嘉穎1歲兒子將做哥哥 陳凱琳：比佗首胎舒服

陳凱琳與鄭嘉穎於2018年8月結婚，去年2月兒子Rafael出世，鄭嘉穎趕及在50歲生日前做爸爸。Rafael精靈可愛，跟爸爸如餅印。鄭嘉穎有子萬事足，不時曬父子溫馨照。近日有傳陳凱琳與鄭嘉穎在疫境下造人成功，陳凱琳已懷有第2胎。不過日前陳凱琳回覆《明報》只說不回應，未有否認。鄭嘉穎的「鐵馬家族」弟妹林子善與唐詩詠則爆他恨生女。

「520」曬全家福宣布喜訊

昨日陳凱琳與鄭嘉穎於「520」（普通話諧音「我愛你」）的網絡情人節日子，在社交網報喜，分享多張全家福照片，還有兩夫婦緊緊相擁的甜蜜合照，以及鄭嘉穎抱着兒子的溫馨照。陳凱琳留言：「Rafa好快就要做哥哥啦！好開心可以喺『520』宣布我哋家庭將會多添一個新成員！喺呢段日子好感激我老公嘅細心照顧，亦都要多謝屋企人同朋友幫我保守呢個秘密，同時送上充滿愛嘅祝福畀我哋！希望BB出世之後同哥哥一樣咁健康，咁有活力！God Bless！（P.s. I really think Rafa is going to be an amazing big brother！Don't you agree？）」鄭嘉穎則說：「Rafa is going to be a big brother soon！」

圈中好友送祝福

照片中陳凱琳穿著黃黑色花裙，腹部隆起，身形圓潤，估計懷孕逾5個月。她攬着老公鄭嘉穎笑得甜蜜，跟Rafael影全家福時，望着可愛兒子，幸福滿瀉。圈中好友汪明荃、胡杏兒、李佳芯、蔡思貝、唐詩詠、陳嘉寶、何遠東、賴慰玲、李施嬅等紛紛留言恭喜。賴慰玲笑言：「爸爸唔簡單呀！」龔嘉欣表示：「我們都很開心，又多一位成員來到你們這個充滿着超級多愛和溫暖的家庭，感動！」林子善說：「恭喜晒，我又多個侄！」陳凱琳在鄭嘉穎的社交網留言多謝眾人祝福。

感激鄭嘉穎悉心照顧

陳凱琳接受《明報》訪問說，今胎比首次懷孕時佗得較舒服：「因為較上次有更多的心理準備和經驗，所以很開心﹗」她感激鄭嘉穎這段時間的悉心照顧，又代她帶兒子Rafael去街及去公園玩，讓她有足夠時間留在家休息養胎，所以今次更加感恩。鄭嘉穎覺得組織家庭後好充實，現在快將再添新成員，好開心及期待。

娛樂組