鄭嘉穎1歲兒子將做哥哥 陳凱琳：比佗首胎舒服

陳凱琳與鄭嘉穎於2018年8月結婚,去年2月兒子Rafael出世,鄭嘉穎趕及在50歲生日前做爸爸。Rafael精靈可愛,跟爸爸如餅印。鄭嘉穎有子萬事足,不時曬父子溫馨照。近日有傳陳凱琳與鄭嘉穎在疫境下造人成功,陳凱琳已懷有第2胎。不過日前陳凱琳回覆《明報》只說不回應,未有否認。鄭嘉穎的「鐵馬家族」弟妹林子善與唐詩詠則爆他恨生女。

「520」曬全家福宣布喜訊

昨日陳凱琳與鄭嘉穎於「520」(普通話諧音「我愛你」)的網絡情人節日子,在社交網報喜,分享多張全家福照片,還有兩夫婦緊緊相擁的甜蜜合照,以及鄭嘉穎抱着兒子的溫馨照。陳凱琳留言:「Rafa好快就要做哥哥啦!好開心可以喺『520』宣布我哋家庭將會多添一個新成員!喺呢段日子好感激我老公嘅細心照顧,亦都要多謝屋企人同朋友幫我保守呢個秘密,同時送上充滿愛嘅祝福畀我哋!希望BB出世之後同哥哥一樣咁健康,咁有活力!God Bless!(P.s. I really think Rafa is going to be an amazing big brother!Don't you agree?)」鄭嘉穎則說:「Rafa is going to be a big brother soon!」

圈中好友送祝福

照片中陳凱琳穿著黃黑色花裙,腹部隆起,身形圓潤,估計懷孕逾5個月。她攬着老公鄭嘉穎笑得甜蜜,跟Rafael影全家福時,望着可愛兒子,幸福滿瀉。圈中好友汪明荃、胡杏兒、李佳芯、蔡思貝、唐詩詠、陳嘉寶、何遠東、賴慰玲、李施嬅等紛紛留言恭喜。賴慰玲笑言:「爸爸唔簡單呀!」龔嘉欣表示:「我們都很開心,又多一位成員來到你們這個充滿着超級多愛和溫暖的家庭,感動!」林子善說:「恭喜晒,我又多個侄!」陳凱琳在鄭嘉穎的社交網留言多謝眾人祝福。

感激鄭嘉穎悉心照顧

陳凱琳接受《明報》訪問說,今胎比首次懷孕時佗得較舒服:「因為較上次有更多的心理準備和經驗,所以很開心﹗」她感激鄭嘉穎這段時間的悉心照顧,又代她帶兒子Rafael去街及去公園玩,讓她有足夠時間留在家休息養胎,所以今次更加感恩。鄭嘉穎覺得組織家庭後好充實,現在快將再添新成員,好開心及期待。

娛樂組