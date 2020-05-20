《青樓紅杏》法國影帝米修柏哥里病逝 《吸血新世紀》男星與女友暴斃

Gregory Tyree Boyce在《吸血新世紀》飾演女主角姬絲汀史超域（Kristen Stewart）的高中同學，當時他駕車駛入校園，突然失控撞向女方，擁有超能力的男主角羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）英雄救美，同時揭穿他是吸血鬼的秘密。對於《吸》片粉絲來說，這場戲絕對經典。

生於美國加州的Boyce，自2008年拍罷《吸血新世紀》後，相隔10年再演音樂短片《Apocalypse》，之後再無新作。本月13日他被親友發現倒斃在拉斯維加斯寓所，終年30歲，死因未明，他的27歲女友Natalie Adepoju亦陳屍屋內。據娛樂網站TMZ引述消息人士指，警方在案發現場發現一些神秘白色粉末，懷疑跟二人死因有關，現正展開調查。

據Boyce母親Lisa Wayne透露，最近他打算經營餐廳，如今離奇暴斃，難怪網民認定他跟女友的死因有可疑。Boyce死後遺下10歲女兒Alaya。

另一方面，法國影帝米修柏哥里的第3任妻子Ludivine Clerc證實，他在上周二（12日）因中風離世，享年94歲。從影75年、作品超過170部的米修柏哥里，被喻為法國影壇最具創造性和多才多藝的傳奇人物，生前曾跟不少名導合作，包括法國新浪潮導演尚盧高達（Jean Luc Godard）的《春情金絲貓》、「緊張大師」希治閣執導的《諜魄》，他跟布紐爾（Luis Bunuel）更是合作無間，最為人熟悉的是跟嘉芙蓮丹露（Catherine Deneuve）合演《青樓紅杏》，以及法蘭杜雷（Fernando Rey）的《中產階級拘謹的魅力》等。

米修柏哥里在歐洲影壇享負盛名，先後憑《兄妹情》及《Strange Affair》贏得康城及柏林影展最佳男主角，直到晚年仍演出不斷，近作包括《教宗不見了》、《巴黎聖騎士》等。

《幕後嫌疑犯》男星逝世

疫情陰霾籠罩美國，荷李活死訊不斷，包括曾演經典美劇《神犬拉茜》的美國男星Ken Osmond，前日上午在洛杉磯寓所逝世，享年76歲，遺屬未有透露死因；《幕後嫌疑犯》男星John Patrick Mahon亦在本月3日於加州寓所離世，享年82歲。