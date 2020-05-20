網民狙擊 嘲「沒有阿嬌你算條毛」 賴弘國幽默回應曬EQ

娛樂組

自從爆出與阿嬌離婚的消息後，賴弘國生活未受影響，連日來不時貼出做運動及與朋友相聚的照片，心情看來不俗。不過有網民對於賴弘國的高調看不過眼，在他的照片留言：「沒有阿嬌你算條毛。」

對挑釁性的留言，賴弘國跟網民互動並大方回應：「謝謝你的指教，我只是一個醫生，有除毛的需求歡迎諮詢。」表現幽默並順道為自己的醫學美容中心宣傳。

有彈有讚

回覆未有令網民消氣，還聯手攻擊，有網民斥責：「好煩，你哦，離婚了還每天出來刷存在感，炒作之王。」賴弘國用上法國哲學家笛卡兒的名句反擊「我思故我在—迪卡爾（笛卡兒）（1596-1650）」又有網民追問：「還有心情？」賴弘國續說「新不了情」。有網民欣賞賴弘國的神回覆，留言讚賞說：「回覆酸民很幽默我快笑死。」賴弘國回覆說：「誠致的心。」

寄情工作

賴弘國除忙跟網民互動外，很專注打理投資的醫學美容中心，他上載工作中的照片，表現專業的為客人服務，並留言：「先診斷，再治療。醫美唯有回歸醫療面，才是王道。」