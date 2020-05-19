【開箱】《The King：永遠的君主》收視死因調查報告

《The King：永遠的君主》由金牌編劇金恩淑執筆，並跟《繼承者們》李敏鎬及《鬼怪》金高恩再度合作，肯定默契十足，加上新劇是李敏鎬退伍後的復出頭炮，充滿話題性，難怪未播先轟動。

植入廣告多又突兀

可惜新劇首播至今，收視不似預期，由第2集錄得最高11.6%，到上周五播出第9集只有5.8%，跌幅多達一半，有網民歸咎於植入廣告太多，從炸雞店到麵包店、樽裝咖啡、即食泡菜、珍珠奶茶、美容面罩、化妝護膚品等應有盡有，雖說有關問題，在韓劇界屢見不鮮，可是《The King：永遠的君主》廣告曝光之密集、表達手法之突兀，其他韓劇肯定無出其右。

隨便舉些例子：劇中扮演平行世界「大韓帝國」皇帝的李敏鎬，跟來自「大韓民國」的女友金高恩通電話，一邊談情說愛，一邊故作驚訝地說：「阿影（禹棹煥飾）挑的咖啡，跟皇室的咖啡味道一模一樣，入口時風味十足，尾韻很爽口。」

另一方面，飾演女警的金高恩跟拍檔躲在車廂內埋伏，對方忽然遞上一包即食泡菜，她嘗了一口即忍不住大讚：「這很爽口，你很會挑泡菜啊。」劇本刻意營造的緊張氣氛，頓時煙消雲散，只剩下「O嘴」的觀眾。

劇本複雜觀眾難明

面對網民的批評，以及下滑的收視，電視台只好言聽計從，新劇導演之一白尚勳已遭調職做剪接師，另一導演鄭智賢改跟《再見媽媽又再見》劉濟源攜手執爛攤子。從最新一集可見，植入廣告數目明顯大減，反映電視台有心救亡，問題是觀眾會否回頭而已。

《The King：永遠的君主》的另一「死穴」，該是金恩淑的劇本過於複雜難明，她創造了兩個平行世界，韓劇《權慾叛戰》男星李廷鎮扮演李敏鎬的大伯，刺殺了同父異母的皇帝，卻非單純為謀朝篡位，而是透過奪取「大韓帝國」皇室擁有神秘力量的萬波息笛，藉此統治所有國度。

李廷鎮為了實踐計劃，首先詐死以換取廿多年的自由時間，然後不斷穿越「大韓帝國」與「大韓民國」，展開兩地的殺人和換人行動。觀眾經常見他出沒，卻搞不清他身處何方？由於劇本埋下太多伏線，例如他把兩國人民互換後有何用途？童年的李敏鎬曾遭李廷鎮以半截萬波息笛插傷左邊頸側，為何長大後的疤痕卻在右邊？諸如此類的疑問，至少在頭10集都未見端倪，不想「燒腦」的觀眾唯有提早放棄，自是不難理解。

主角談情欠缺火花

最重要的是，《The King：永遠的君主》請來李敏鎬與金高恩擔任男女主角，粉絲自然期待二人在幕前擦出愛火，就如金高恩與孔劉合演《鬼怪》集集放閃一樣，可是這個情况並沒發生在新劇內，網民批評二人互動但欠缺化學作用，談情戲毫不甜蜜，原因是李敏鎬忙於穿梭兩個世界，根本沒有足夠時間跟金高恩培養感情，難怪有人以「中港夫妻」形容這段關係，結果注定失敗。