讚老公張繼聰浪漫 謝安琪期待夫妻檔合作

張繼聰最近迷上駕電單車？她表示很佩服老公、森美和張振朗在炎炎夏日晨早上山享受男人的浪漫，「要我山長水遠去影一張相，我真的做不到，大家見我影的都是家居相，我覺得老公都幾浪漫」。

林嘉欣茹素為減碳

林嘉欣表示茹素年半，不但皮膚和腸胃變好，連體重都減了，她說：「主要目的是為了減碳，為下一代之後的很多代去做，希望他們能享受到自己童年能享受的資源，女兒為環保也不會經常開冷氣，也不會浪費食物。」她稱疫情對自己的工作沒太大影響，「好彩女兒下月可以返學，因網上功課對家長而言是很痛苦的事，女兒經常不識做功課就問我，但我已不記得，幸老公好叻教小朋友讀書」。

蘇頌輝想生前世情人

擔任活動司儀的蘇頌輝剛宣布太太懷孕，他透露預產期11月，暫時未知BB性別，他稱與太太都想生女，「現在最大挑戰是太太要將雜物房改成BB房，限我在5月底前清理好」。

記者：林祖傑