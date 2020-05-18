【開箱】《孤城淚》青春怒火 警暴助燃

3警反罪惡

賴卓利（Ladj Ly）首次執導《孤城淚》即名揚國際，原片名《Les Miserables》，跟法國大文豪雨果（Victor Hugo）的小說相同，情節卻跟原著或曾數度搬上大銀幕的《孤星淚》無關。倒是電影開首，初來埗到的刑警Stephane被兩名同僚問及，可知他們巡邏的地區蒙費梅伊（Montfermeil）是什麽？Stephane答是雨果小說《悲慘世界》所寫的其中一個地方，其實也是導演賴卓利出生及成長的社區，但無論百多年前的小說，還是2005年當地的一場騷亂，貧富懸殊、種族歧視、司法不公及濫暴等問題，好像從未解決。

故事開首是2018年世界盃決賽，法國贏克羅地亞，再次舉起大力神盃，凱旋門附近水泄不通，聚滿披着國旗、不同膚色的法國人，滿是歡騰氣氛。鏡頭一轉，剛調職巴黎的刑警Stephane，被委派跟Chris和Gwada的反罪惡小隊到近郊的蒙費梅伊巡邏。沿途Chris向他介紹誰在恐怖分子監察名單之上，誰又曾「衰」在他手被送入監。經過巴士站，幾名少女在吸煙，Chris下車盤問，Stephane跟隨並在手臂繫上警察臂章。Chris伸手搜少女身，後者同伴警告他沒權如此，隨即拿手機拍下，Chris搶過手機摔在地上，幾乎有進一步衝突，Stephane上前想勸止。其後有一幕Gwada取笑Stephane戴警察臂章，稱在這一區沒人不知道他們是警察。

童黨的反擊

Stephane之後發現當地被稱為「市長」的男子猶如Chris的線人，受到保護；另一方面，經營馬戲團的吉卜賽人Zorro拿着武器來找「市長」晦氣，聲稱幼師被偷走，懷疑是他的人所為。Chris於是四處尋找，終查出是少年Issa偷走，在球場圍捕他時，Issa的同伴反擊；一輪追逐，Gwada的橡膠子彈打中雙手已被扣起的Issa頭部。過程被另一少年Buzz的航拍機攝錄下來，Chris不顧Issa死活，決定先找到Buzz，Stephane卻一度偷偷帶走Issa治傷。惶恐的Buzz帶同記憶卡向如同穆斯林精神領袖的Salah求助。此時Chris等人和另一派黑幫到場，想拘捕Buzz及取回記憶卡，險跟Salah及其穆斯林兄弟衝突，Chris說：「我就是法律。」最後Stephane跟Salah和談並拿走記憶卡，又取回幼獅，事件看似擺平。Issa回家之前，Chris警告他千萬別把槍傷一事告訴任何人。

當晚Stephane約Gwada出來，把記憶卡交給他，隨他處置，但質問他為何向Issa開槍及沒有道歉，「是否如Chris所言，警察從不用道歉？」Gwada反駁是意外，繼而稱在這社區生活多年，只有全副武裝才會受到尊重，Stephane搖頭：「他們只是懼怕。」翌日三人繼續執勤，童黨空群而出狙擊他們，包括被包庇的「市長」也遭到報復。最後Chris受傷，三人走投無路，Issa拿着汽油彈面向已拔槍的Stephane，鏡頭凝在Issa臉上後淡出，之後字幕打出雨果在《悲慘世界》的一句：「世上沒壞莊稼，也沒壞人，只有壞的莊稼人。」在說仇恨不息，暴力輪迴嗎？

責任在政客

香港反修例風暴一周年臨近，監警會上周公布「審視報告」，逾千頁觸及7‧21、8‧31等重大事件，但釋除公衆疑慮了嗎？修補了社會撕裂嗎？《孤城淚》的故事發生在法國，卻像一面鏡子。

導演賴卓利正是在片中住着很多新移民的蒙費梅伊出生及成長，他表示，所有衝突發生，似乎源自失業與貧窮，但他盡量不評價片中人物。他說貧民區幫派就像不定時炸藥，他也沒偏向警察，盡量處於客觀位置，「我10歲時第一次被警察攔下來搜身，這麼多年相處經驗，可說很了解他們。警察大多沒受高等教育，他們的生活也很困難。對警察來說，也是在求生存，我覺得這個責任應該由政客承擔」。據報法國總統馬克龍也看了《孤城淚》，並表示「震驚」，認為應改善郊區生活條件；有網民諷刺說，從此事可見總統「很離地」。

上映日期：5月21日