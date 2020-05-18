蔡瀚億化身「茶道人」 傳授修心養性

「疫」市裏很多藝人都會搞抗疫演唱會、拍片、煮食，陪伴大眾共渡時艱。BabyJohn也別出心思，自資5位數字，明日（5月19日）於深水埗舉行以日本茶道為題的相展，為期兩星期，與大家一起舒展身心。

他說：「2012年入行，拍完電影《狂舞派》，我和當時仍是女朋友的太太一起去學茶道，貪過程有懷石料理和甜品食，又有茶飲。但原來茶道中的『和敬清寂』精神，會影響我日常生活，幫我鍛煉修為，好似拍戲受壓時變煩躁，體弱患病時較散漫，上茶道班會更了解自己狀態，有助平衡生活，學習自我沉澱、反思。我想趁今次相展分享價值觀去倒空自己，然後聆聽別人再盛載自己。」

梁祖堯笑戇居

為配合相展，BabyJohn印製一系列明信片，給來賓留紀念，以及用作與他往來溝通。他預告在相展期間，會抽空到場做導賞員，若時間許可，還會即席泡茶給到場人士品嘗，作為交流。

他笑稱節目拍檔梁祖堯食太多不健康，已邀請對方來飲茶學養生，他說：「之前我在節目中泡濃茶雪糕，梁祖堯見我用大盒載住個中盒，中盒裝住小盒，小盒入面裝一支茶羹，他笑我行為戇居，實情是日本茶道講美感，亦有以人為本的道理。」

停工在家練茶道

他表示所有電影工作，因新冠病毒疫情而煞停，感恩飲食節目及主持開電視旅遊節目迴響大，兩個劇組正部署拍續集。他說：「我自組製作室後，一闊三大，還好拍節目和代言冷氣商戶支持，還要多得電台節目《口水多過浪花》邀我做客席主持，發掘我的主持潛能。」

疫情下實施限聚令，也影響BabyJohn停學茶道，令他十分掛念課室和師生，幸好跟太太有共同興趣，可以一起留家練習，但坦言夫妻生活難免有摩擦，他說：「我同太太拍拖時講好，有問題要拿出來傾，互相遷就。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

場地提供：玩具屋 Ganguya

髮型：Jove Shek@muse hair

服裝：COS

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