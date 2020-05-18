汪明荃帶隊沙灘執垃圾 郭子豪鄧卓殷「拍拖」做義工

娛樂組

阿姐跟郭子豪與鄧卓殷因合作綜藝節目《娛樂大家》結緣，昨日相約到凊水灣二灘執垃圾，阿姐在社交網上載照片，見到樹邊滿佈垃圾，穿上紅色短波褲的她落力地執。

亂丟垃圾 行為自私

阿姐又分享片段，稱3人行了一段路便執了6袋垃圾，當中包括玩具飛機、口罩、外賣及小朋友的尿片，感覺很恐怖，又聞到陣陣臭味，她呼籲大家：「唔好咁自私，最緊要自己垃圾自己帶走。」

大方合照 戀情浮面？

郭子豪去年5月被爆疑背着拍拖3年的圈外女友Karen，跟2018年港姐亞軍鄧卓殷密會，令她一度有第三者之嫌；後來郭子豪表明已跟女友分手。當時郭子豪稱與鄧卓殷是教會的朋友，他感謝對方一直在身邊扶持，教友的關係令他舒服，避談是否發展地下情。

不過之後他們仍繼續合作做節目，沒有避忌，現在又似「拍拖」跟阿姐做義工，看來感情相當穩定，戀情浮面。阿姐分享的照片中，更有兩人不避嫌的大方合照。

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