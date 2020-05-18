陪唐詩詠慶生7次 黃翠如獲回禮齊做Spa

唐詩詠日前在社交網上載與她在酒店房身穿浴袍開餐的照片，翠如解釋二人不是「開房」，而是到酒店做Spa，「我今年為她慶祝了7次生日，陪她切了7個蛋糕，可能因此她請我做Spa，好sweet」。

爆唐詩詠好多人鍾意

詩詠早前稱7月有神秘禮物送給已故媽媽，翠如表示不關感情事；聽到詩詠閃婚消息是否得啖笑？她說：「都係！她也是得啖笑，不想每件事都被拉落結婚，我當然希望她有幸福事宣布；但她將連開3套劇，其實都未有時間，現在她身邊的男人只得我一個，她當我是，我暫時亦不會介紹男人給她，她這麼忙怕累了別人，等她拍完我會好認真催迫她，還有年多時間幫她搵，不用擔心；她好好，好多人鍾意她。」

記者：林祖傑

攝影：黃梓烜

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