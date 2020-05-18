入行13年演過太多癲婆 趙希洛盼做「正常人」

記者：林蘊兒

攝影：孫華中

認真做好每個角色，是趙希洛一直堅持的態度，憑多年努力終令觀眾另眼相看。趙希洛今年初憑《金宵大廈》扮演憶子成狂的精神失常婦人，於《萬千星輝頒獎典禮》贏得最佳女配角殊榮。她自覺幸運又感恩，亦明白機會不是時時有，歷年多數演鄰家女孩、乖女、秘書，與癲婆角色是兩種極端，敢於挑戰的她說：「我想演醫生、機師、小丑、女強人、社會基層，或者好似《十八年後的終極告白 》楊秀惠的聾啞角色做手語，或學盲俠王浩信都好有挑戰性，做Super Hero拍動作打戲都得，試過拍劇吊威也幾好玩。」

語言有障礙 最有信心演鬼妹仔

跟趙希洛同屆參選港姐入行的黃智雯，已擔正「女一」，趙希洛事業運似乎落後於好友，可能她多年予人太乖女又安於現狀的形象有關。不過，她正等待一個突破角色，希望繼女配角後攀上更高位置：「要適合我演的角色才會拿捏得好，我最大問題是語言，如果可以用另一個語言（英文）發揮會更好。（現在準備好擔當劇集「女一」未？）有先算，到時話你知！」她笑言最有信心是演鬼妹仔，希望可全劇講英語對白。

趙希洛每次接到劇本，都會用心鑽研。在剛播完的《十八年後的終極告白》飾演投資銀行經理，她有向身邊從事銀行業的朋友取經，留意他們的生活態度，發現做投資經理與藝人比較，工作時間其實一樣長，但賺錢速度卻絕不一樣。她認同編劇寫這個角色夠寫實，反映普遍香港人渴望擁有兩個物業，以備年老退休有保障。

沒想過人生計劃 愛家品愛儲物

現實中，趙希洛承認沒有為將來想得太長遠，完全未有計劃過將來，只顧做好手上現有的事。「識得我的人都知我揀了一份不穩定的工作（演員），拍劇不由我控制，機會來到會好好珍惜，不會覺得理所當然。認識一對夫婦朋友，早已計劃好退休生活；死啦，我完全沒想過人生計劃，一日過得一日！」她慶幸沒有沉重家庭負擔，工作只需養自己，最大花費在食物，如沒有把握，絕不敢貿然冒險將金錢投資。

雖然沒有長遠想法，不過她心目中仍有置業夢想。她鍾情簡約主義，憧憬買一間舊屋大翻新，親自負責室內設計，還懂得髹家具，符合她的「宅」女性格。

她自爆被黃智雯取笑去旅行只愛看茶壺和買蠟燭家品，亦像婆仔愛儲物，背後原來有因。她解釋：「有些15年前的舊衫仍不捨得丟掉，又會執媽咪舊衫著。一來不想浪費，而且過時的可能又會再興可重用。之前拍《金宵大廈》演家境麻麻的媽咪，專登揀一些起了毛頭的舊衫做戲服，穿得太光鮮反而不配合角色！」

曾原諒前度背叛 現低調拍拖

趙希洛一直低調拍拖，對另一半身分保密。她在《十八年後的終極告白》的角色，男友隱瞞過去犯錯；現實中，趙希洛認為若男友瞞騙自己跟別人已婚，或者做過犯法行為，她絕不能接受和包容。她說：「每人都有過去，要看兩個人的關係如何。前男友試過偷偷約會其他女仔，有曖昧關係給我知道了，細個可能不懂愛惜自己，有些事可以包容對方，但其實不應讓別人傷害自己。」

她認為若遇到背叛，先了解兩個人之間是否有問題，例如沒時間一起還是第三者，她最怕是鬧交起衝突。處事冷靜的趙希洛承認，曾原諒前度對她的背叛：「以前細個相信，應給人機會，但原來這樣做，就是給對方重複再做錯的機會。我曾經有不幸經歷，所以現在的我不會再給對方機會，因為當兩個人之間信任消失，就好難再一起。」

髮型：Jay Cheung@HaiR

化妝：Stephen Lau

服裝：N12H

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com