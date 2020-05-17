【開箱】從前有個《荷里活》刪改歷史 黑人亞裔1940年代奪奧斯卡

年輕人闖蕩荷李活

賴恩梅菲前年以3億美元（約23.4億港元）跟影視串流平台Netflix簽約5年，其間所有影視作品供Netflix播放，去年率先獻出金像影后桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）和謝茜嘉蘭芝（Jessica Lange）擔正的《凹凸政壇路》（The Politician）；今年輪到《荷里活》登場，首季合共7集，已於本月1日上架。

《荷里活》講述1940年代後期，幾名台前幕後的年輕人，矢志在荷李活出人頭地的故事；其中Jack是退伍軍人，家有懷孕嬌妻，他一心當明星，每天跑到片場外碰運氣，希望爭取到臨記角色，但沒有演藝訓練，總被拒諸門外。為了養妻活兒，他於是到表面是油站實為鴨店的地方打工，因而結識了電影界女高層。菲律賓混血的新晉導演Raymond，隱瞞亞裔身分，其女友Camille是積極爭取當女主角的黑人演員。Jack在鴨店的同事Archie是才華橫溢的編劇，但他既是黑人又是同性戀者，總被排擠在體制外；外形英偉的新星Roy，跟Archie由牀上開始，慢慢發展出真感情。《荷里活》的故事就圍繞在這幾個重要角色：黑人、亞裔、同性戀者，在1940年代的美國影壇，都是禁忌身分，說此劇刪改歷史，如童話般的，還有由女性「話事」的電影公司。情節發展下去，Archie編劇、Raymond執導、Camille主演的電影《Meg》，不但票房大賣，更贏得多個奧斯卡獎項。

參考現實人物設計角色

此劇虛實交錯，有真實人物參考，但為了達到賴恩梅菲想要的戲劇效果，自然命運被改得體無完膚；當中Roy的原型是1980年代死於愛滋病的紅星洛赫遜（Rock Hudson），劇中他簽約給經理人Henry Willson後正是改了藝名「洛赫遜」。現年54歲的賴恩梅菲在一個訪問中表示，洛赫遜、美籍華裔女星黃柳霜（Anna May Wong）、黑人女星海蒂麥丹尼爾（Hattie McDaniel）都是現實中改變荷李活面貌的重要人物。海蒂憑《亂世佳人》的保母角色，贏得奧斯卡最佳女配角，是史上首名黑人演員有此榮譽，但當時的美國種族歧視問題嚴重，她在頒獎禮跟其他賓客分枱而坐，一點也不受尊重；在劇中她就以過來人身分給Camille忠告，叫她到頒獎禮後怎也要進場坐到最前排。黃柳霜是最早在荷李活發展的亞裔演員，卻因為黃面孔一直鬱鬱不得志，劇中賴恩梅菲給她機會「重生」。劇中的洛赫遜也一樣，沒必要到死才出櫃，而是可以大方跟Archie以情侶姿態出席頒獎禮；超越種族與性取向在1940年代的荷李活，根本不存在，難怪此劇評價走向兩極。

以為政府可以改變世界

《荷里活》監製賴恩梅菲自言很喜歡第4集羅斯福總統夫人（Eleanor Roosevelt）的一番話，「以前以為政府可以改變世界，現在不會這樣想」。劇中這名廣受人民愛戴的第一夫人跟片廠老闆Avis是好朋友，公司高層準備起用黑人女星Camille當主角，Avis卻擔心南方的戲院會禁映及受到3K黨攻擊而拒絕；這名前總統夫人說，卸任後跑遍美國，在南方看到黑人受不公對待，覺得國家的自由在倒退，她支持Camille擔正，因為知道荷李活的軟實力可以扭轉人心。