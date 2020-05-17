多重憂慮 怕生不出照顧不了 45歲佘詩曼雪卵盼生B

佘詩曼在《看我的生活》節目預告中，跟歐陽震華及郭少芸吃飯閒聊，阿佘表示她相信婚姻：「我是不喜歡離婚的這種人，一生一世是非常完美，我的完美對象還沒出現。」

羨慕歐陽震華夫婦恩愛

阿佘坦言很羨慕歐陽震華與太太恩愛，如果找另一半，希望像他們一樣，會好幸福。阿佘提到以前也有男朋友，但那時候她專注工作，男生會覺得為什麼女朋友常常工作？所以最後分開了。

若生育最快47歲做媽媽

他們談及生育問題，歐陽震華問阿佘有否想過「冰你的卵」（雪卵）？阿佘說：「但是我現在已經45歲，生（小孩）的話最快要47歲，那他20歲時我已經67歲……」她憂慮並說：「能生出（小孩）來嗎？」郭少芸在旁拍一拍她以示安慰。

《看我的生活》安排阿佘去做雪卵諮詢，當醫生提到45歲至50歲的卵子狀態會差一點，阿佘聞言顯得很擔心，但醫生之後解釋卵子狀態有時跟年齡也未必有關連時，阿佘鬆一口氣說：「那我還有希望。」

娛樂組