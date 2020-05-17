楊秀惠睇大結局忍唔住喊 《十八年後》監製解處死阿一之謎

《十八年後的終極告白》前晚大結局。劇中Sam（譚俊彥飾）被判入獄，也交代他所犯事的刑期審判，有同期、分期執行，有網民留言唔識計。監製王偉仁說：「佢應該坐近30年監，出獄時60多歲。就有關罪行做資料蒐集，判刑期大約是這樣長。」

編審筆下的浪漫悲情結局

對於「處死」阿一（陳山聰飾）只剩下阿倩（楊秀惠飾）孤單淒涼？監製解釋編審安排阿一與阿倩是一條浪漫線，阿一雖是黑社會大佬，但對人有情有義。至於阿倩雖是啞女，但沒有半點自卑，是有性格的女生，當阿一有牢騷時，她會在旁聆聽為他斟酒，大男人就是要這小女子相配。至於處死阿一的原因，因為這是一個大起大跌的人，所有朋友的事也跟他有關，是一個真男人。他說：「這對組合絕對是編審筆下的浪漫悲情結局，阿一死在好兄弟Sam的刀下，是加添Sam的內疚和這對兄弟的真情。」

解釋喪屍出現燒烤場原因

結局最後一幕是平行時空的安排，「大東邨七子」回到從前在嘉頓山再聚，飲啤酒食沙翁。監製稱若他們18年前沒有行錯第一步，便不會發生18年後的事。提到引起事端的喪屍（林浩文飾），有質疑為何「大東邨七子」往燒烤時喪屍會出現，結果惹殺身之禍？監製稱喪屍是蠱惑仔，燒烤場地就在屋邨附近，蠱惑仔經常周圍蒲，所以他出現是不奇怪的。問他七子「重聚」是否大團圓結局？他稱《十八年後》難有大團圓終結，Sam絕對是一個悲劇人物，半世人坐監，最後喪失所有，包括阿媽與女人，劇集的信息好明顯，「認錯只係一秒，但內疚係一世，有錯就要面對，不要愈踩愈深。」

王偉仁稱大結局中最喜歡的一幕是Sam出獄拜母親，又四處找阿瑾（黃智雯飾），一個坐了幾十年監的老人，最放不下的是想向她說句：「對唔住！」Sam做了不少壞事，但他對阿瑾是真心的，這種感覺譚俊彥演得很好。

陳山聰期待與好兄弟再玩過

《十八年後的終極告白》播映時演員拒劇透，要讓觀眾追看，個個封口，大結局後，譚俊彥、陳山聰、楊秀惠與何遠東等皆在社交網分享感受。譚俊彥跟Sam說再見又多謝「他」帶來的一切，他寫道：「祝大家做個好人，一生平安」。陳山聰感謝監製給他一個好正的角色，也多謝楊秀惠將最後一次（在無綫最後劇集）畀他，又多謝大東邨兄弟們，期待下次再玩過。楊秀惠說為免劇透，一直不敢說這是悲慘結局，前晚看到結局她也忍不住哭了。她回憶初入行時演技非常差，到獲得提點要用心演戲。何遠東跟「肥仔富」說再見外，他也分享了跟楊卓娜「360度吻別」的截圖，說這吻充滿淚水苦澀，但令人感動。

娛樂組