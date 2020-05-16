【開箱】《成為這樣的我》窺探前美國總統夫妻的世界

片名源自回憶錄

《成為這樣的我》片名源自米歇爾在2018年推出的回憶錄，透過她為宣傳新書而舉行全國巡迴講座，分享她的成長經歷，側寫她的成功經驗，言談幽默而不失霸氣，啟發思考又溫暖人心。

米歇爾卸下第一夫人的光環後，前年推出回憶錄《成為這樣的我》，全書概括了她的人生三部曲：「我的故事」、「我們的故事」與「我們國家更宏大的故事」。主要講述一個在芝加哥黑人社區長大的女孩，在成長過程中遭遇的種族、婚姻及政治等非凡經歷。

記得書中提到：「沒有任何一個男孩可愛或有趣到值得你為他停止接受教育。」雖然米歇爾在片中未有親口說出這金句，但在巡迴演講的過程中，不斷提及「教育」的重要，並以自身體驗，鼓勵年輕人努力學習，感受知識改變命運的真理。

前總統自比Jay-Z

米歇爾憶述高中時代，升學輔導員一口咬定這個黑人女子「沒可能考入普林斯頓大學」，但她堅持己見，結果考入最高學府，畢業後成為菁英律師，藉此帶出她在律師樓邂逅奧巴馬的愛情故事。

奧巴馬在紀錄片出現的鏡頭不算多，但是想看他倆「放閃」的觀眾，肯定不會失望；事實上奧巴馬在米歇爾的整個人生，佔着不可代替的地位，從二人的結婚舊照、入主白宮的生活片段，到一家四口的幸福畫面，都令人會心微笑。

其中一幕講到奧巴馬突然出現在米歇爾的講座，鏡頭移向台下觀眾，全場響起轟然歡呼，他開玩笑說感覺就似饒舌天王Jay-Z客串演出樂壇天后妻子Beyonce的演唱會，如果其他名人說出此語，恐怕落得「大言不慚」的網絡惡評，然而出自奧巴馬口中，又似乎合情合理。

輕輕帶過婚姻輔導一事

不過，在回憶錄中提及米歇爾因不育導致夫妻冷戰的不快回憶，片中刻意避談，僅輕輕帶過他夫婦倆曾接受婚姻輔導一事，但沒觸及原委，似是不欲模糊焦點，在紀錄片導演眼中，畢竟宣揚「教育」的重要才是正題。