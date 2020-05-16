蘇菲亞哥普拉新片刪鬧人洗手鏡頭 疫情衝擊 演員公會獎擬改制

據報奧斯卡初步建議頒獎禮延期約4個月舉行，但確實日期還得看疫情發展而定。至於演員公會（SAG）則緊跟奧斯卡步伐；根據慣例，SAG頒獎禮在1月底舉行，由業界投票選出電影及電視的最佳男女主角、配角及整體演出等多個獎項，過往入圍電影，必須曾在戲院上映；受疫情影響，目前戲院仍關閉，檔期大混亂之外，部分片商亦尋求出路，以自選形式或在串流平台播放，讓居家隔離的觀衆也有新片可看。

SAG以電郵回覆娛樂新聞網站Variety表示，現正考慮在串流平台首播的影視作品也納入參賽範圍，不過詳細新規定將於下月公布；至於明年的SAG頒獎禮舉行日期，亦暫未有定案。

蘇菲亞再與標梅利合作

其實疫情對影視圈的影響不止於此，《教父》哥普拉（Francis Ford Coppola）有女蘇菲亞（Sofia Coppola）繼承父業，後者身兼編導兩職的新片《On the Rocks》今年稍後會在串流平台Apple TV+上架；她日前受訪時表示，片中一幕父親斥責女兒洗手太多的戲分，因與現况不符，所以決定剪掉。蘇菲亞在《On the Rocks》再次跟《迷失東京》男主角標梅利（Bill Murray）合作，他在片中扮演花花公子，《社交網絡》拉絲達鍾斯（Rashida Jones）飾演其女兒，懷疑丈夫出軌，所以到紐約找父親傾訴。

蘇菲亞表示《On the Rocks》去年開鏡，當時疫情遠未爆發，所以片中角色以握手打招呼，甚至標梅利斥責拉絲達洗手太多等，看來都十分正常；只是如今蘇菲亞剪片時，就會發現這些畫面顯得很怪異，她說：「現在世界已經完全不同。」

雷神健身應用程式收投訴

另一方面，為了鼓勵大家居家抗疫，並同時保持身體健康，「雷神」基斯漢斯禾夫今年3月宣布把教人健身的手機應用程式Centr免費開放6星期，當中提供多個運動訓練及飲食計劃，據悉當時只要到官網登記即可，但若不在免費期結束前取消訂閱，則會自動收費。

據報免費期限完結，部分用家投訴即使已取消訂閱仍被收取高達99美元的費用，有用戶稱受疫情影響已很窮困，還要被無理收款，感到不忿；亦有用戶稱儘管聯絡了客戶服務部，但仍取消訂閱無從。據報Centr方面將會檢視有關投訴，看用戶是否可獲得退款。