葉玉卿大女胡芷欣患抑鬱症

帶女兒看10多名醫生

葉玉卿接受《明周》訪問，稱女兒Victoria的情緒病始於童年，但她未有察覺。女兒小時候做事很慢，她以為是要求高。到Victoria踏入青春期，有了男友，又變得反叛，令兩母女多了摩擦。後來女兒看醫生，才發現患注意力缺失症、強迫症、焦慮症及抑鬱症，Victoria會因抑鬱症病發而情緒低落。葉玉卿起初抗拒用藥物控制女兒的病，後來認識多了，才明白只要對症下藥，對女兒的情緒病會有幫助。當年她帶女兒看了10多名醫生，除看精神科以藥物治療外，Victoria還要看心理醫生，她和老公陪同女兒，還跟女兒一齊上堂，從而學習跟子女相處，令她有很大得着。

Victoria稱再次熱愛生命

Victoria現正攻讀碩士，計劃開Blog分享心路歷程及怎樣走出困境。她坦言仍在抑鬱症中掙扎，甚至間中有輕生念頭，但她知道可以控制自己生活的人，就是自己，並要改變自己視野去改變生活，Victoria表示現在不單快樂，而且再次熱愛生命。

娛樂組