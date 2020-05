【明報專訊】韓劇《來自星星的你》男星金秀賢去年7月退伍後,先後客串《德魯納酒店》及《愛的迫降》,粉絲反應熱烈,早前金秀賢落實與《武法律師》女星徐睿知合演有線頻道tvN新劇《It's Okay to Not Be Okay》(前譯:雖有精神病但沒關係),作為退役後首部作品,當然惹人注目。