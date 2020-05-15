「美國隊長」有望加盟《驚天營救2》 重現復仇者聯盟 攜手「雷神」打天下

《驚天營救》剛於4月上架，影視串流平台Netflix率先報捷，預計首4星期的點擊率將會高達9000萬次，有望打破「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）主演《鬼影特攻：以暴制暴》去年保持的8300萬次點擊紀錄，刷新Netflix史上最高開畫成績。

導演曾任美國隊長替身

由於市場反應理想，Netflix隨即宣布《驚天營救》添食，並由原班人馬再度合作，雖然羅素兄弟尚未公布《驚天營救2》會是前傳還是續集，但據電影網站We Got This Covered引述知情人士透露，無論Netflix抑或羅素兄弟都有意邀請「美國隊長」基斯伊雲斯加盟，跟《復仇者聯盟》系列的舊拍檔「雷神」基斯漢斯禾夫攜手合作打天下，構思極具噱頭。

事實上，《驚天營救》導演森夏基富（Sam Hargrave）曾經擔任《復仇者聯盟》系列的動作指導之餘，更在《美國隊長》充當主角基斯伊雲斯的特技替身，二人早有交情，加上羅素兄弟與基斯漢斯禾夫幫腔，估計基斯伊雲斯答應演出的機會不小。

基斯柏特做後備主角

不過，就算基斯伊雲斯斷然拒絕，羅素兄弟亦有後着，改邀《銀河守護隊》飾演「星爵」的基斯柏特（Chris Pratt）演出，對於Marvel粉絲來說，這個陣容同樣具有吸引力。

提起基斯伊雲斯，他曾參演《上流寄生族》金像導演奉俊昊的舊戲《末世列車》，Netflix早前宣布此片將會改編拍成美劇，由韓國兩大名導：奉俊昊跟《親切的金子》朴贊郁聯合監製，並由《有你終生美麗》珍妮花康妮莉（Jennifer Connelly）飾演女主角，首季共分10集，將於本月25日上架，昨日首度公開預告片。

《末世列車》美劇預告曝光

《末世列車》劇集延續電影故事，講述地球經歷天劫，氣候急劇變化，人類無法在攝氏零下119度的嚴寒下生存，方舟列車「破雪號」成為最後防線，上流社會在高級車廂內，繼續過着紙醉金迷的享樂生活；貧窮階層擠滿低級車廂，在珍妮花扮演飾演列車代言人兼廣播員瑪蘭妮的嚴密監控下，決定作出反擊。