男友「偷食」道歉求原諒 林雅詩拒見面 斥第三者扮好人

曾經失婚，今次再遇男友偷食，兩度遇人不淑的Grace，在電話訪問承認需要時間冷靜處理感情事，她說：「這兩日心情都好低落、忟憎和個腦好亂，不想隨便做一個錯誤的抉擇，我需要時間沉澱一下，整理情緒，想清楚與男友的關係。我們有電話聯絡，他要求見面並道歉求我原諒，又話仍然愛我，但我完全聽不入耳，已拒絕跟他見面。」

沒做錯事 不會自殘

Grace表示與男友是工作伙伴，不想因私人感情而影響之前已接洽的工作，強調雙方會平心靜氣處理。雖然又再被欺騙感情，但她強調不會做傻事自殘，她說：「今次的事，不及當年前夫對我的傷害嚴重，殺傷力只是當年的一半。家人和朋友都好擔心，放心，我不會做傻事傷害自己，因為我沒有做錯。」

Grace形容女助手與男友平日在她面前，表現很客氣，完全沒有異樣，令她毫無防範。報道出街後，她曾致電女助手求證，可是對方反應令她感心寒，她說：「助手跟我講很愛他（馬天樂），不想離開，卻又表示不想破壞我們的關係，想我幸福，又不介意我們關係，表面好似扮好人。不過見她的對話截圖，又表示想自己一個人引退，結束這段三角關係。那女人前後說話很矛盾，一時一樣感覺好恐怖。」受疫情影響，幕前和拍廣告工作暫停，但Grace仍繼續網店和服裝店生意，暫時寄情工作分散注意力。

記者：林蘊兒