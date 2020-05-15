傳泰國秘嫁男友 鄧紫棋：我還沒結婚

記者：林蘊兒

G.E.M.跟Mark交往，原本一直密密實實，2017年他們被爆在東京街頭十指緊扣拍拖，戀情才公開，G.E.M.偶爾貼出與男友甜蜜照放閃。有指今年大年初一（1月25日），二人在泰國秘密舉行小型婚禮，拉埋天窗。

有迹可尋是當日G.E.M.真的身處外地，她在Instagram貼了和外公一幅喜氣洋洋的合照，G.E.M.之後再貼和妹妹在泳池合照；G.E.M.的好姊妹李蘊湊巧今年1月亦舉家外遊，大年初一時她貼了和老公及仔女在沙灘影的合照。

謝謝大家關心

就結婚傳聞，G.E.M.的工作室代表回覆傳媒時表示：「藝人私事我們通常不作回應，但這次傳聞實在太好笑，G.E.M.託我轉告，她還沒結婚，大家不用恭喜她了，但是謝謝大家關心，哈哈！」

好姊妹李蘊回覆《明報》時說：「呢個消息十分假，我冇聽過，如果佢連我都隱瞞到，我覺得佢好勁，同埋如果係1月結婚，都未必揀嗰個時候，因為當時係新年加上疫情開始爆發，我未聽到佢有結婚計劃，大家慢慢等，我都等緊呢一日。」

JW祝福舊愛

王灝兒（JW）昨日被問及舊愛Mark傳跟G.E.M.結婚？她說：「恭喜他們，如果是真的話。我沒有覺得好意外，因為兩個人走在一起，都想開花結果。」舊愛比你早結婚會否感不值？JW表示：「不是舊愛，只是舊朋友。隨緣啦，只要每人都開心，找到自己另一半最好，如果他們真的結婚會替他們開心。」

富二代Mark 為人有禮

Mark的家庭背景大有來頭，外公王國旌，是關之琳首任丈夫。Mark媽咪在中環開餐廳，富豪是常客。Mark雖是富二代，但獲稱讚沒架子對人有禮，對G.E.M.有正面影響，更助女友發展事業。

G.E.M.的舊情史廣為人知是跟林宥嘉拍拖，最後不歡而散，對方現已為人父了。馮允謙、何猷啟與華晨宇等也曾跟G.E.M.傳過緋聞。