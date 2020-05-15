傳唐詩詠將公布婚訊？ 馬國明：唔關我事

提到緋聞女友兼契妹唐詩詠，於母情節預告7月會送神秘禮物給亡母，不少網民聯想是否公布戀情或婚訊，還希望男主角是馬國明？馬國明稱不關他事，最近忙開工，沒時間聯絡，待唐詩詠自己交代，亦不清楚對方現時感情狀况，「大家最近都忙，詩詠早前生日，還未有時間約她吃飯慶祝，希望稍後『鐵馬』兄弟姊妹有時間可出來聚聚」。

劉佩玥拍劇領悟生死

日前經歷喪貓之痛的劉佩玥，稱雖然內心很痛，但工作還工作，愛貓「大大」是4年前領養，當時已知牠年紀大和多病，常出入動物醫院，近年情况轉差，現終可脫離痛苦，望牠於天上開心快樂。問會否再養寵物？她表示需少少時間，稍後都會領養。又稱拍完《降魔的2.0》，令她對生死有所領悟，覺得有捨才有得，要學懂放手。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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