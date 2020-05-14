【開箱】《星聲夢裡人》導演首次拍劇 《巴黎爵士》異地父女情

全劇8集 4導演操刀

Malcolm McLaren的《Jazz is Paris》歌詞說：「巴黎就是爵士樂，爵士樂就是巴黎。」完全說出兩者密不可分；一戰後不少非裔美軍定居巴黎，帶這種曲風到花都落地生根。戴文查素列跟兩者都有淵源，其父Bernard是美國普林斯頓大學電腦系教授，卻是法國人，在巴黎長大，所以戴文通曉法語，也熟悉當地。他情迷音樂，曾學爵士鼓，並遇上嚴師，啓發他後來拍《鼓動真我》，但他很早自知沒多少音樂才華，最終情歸電影。可戴文的戲與爵士樂總有種親密關係，《鼓》片如是，《星聲夢裡人》的男主角賴恩高斯寧（Ryan Gosling）亦然。只是，若《星》片是甜中帶澀的音符，新劇《巴黎爵士》卻完全是一杯苦酒，至少戴文執導的首兩集跟「甜」有一個銀河系的距離。

《巴黎爵士》由《奇蹟男孩》積科恩（Jack Thorne）編劇，合共8集，分4名導演拍攝，戴文查素列只負責首兩集，約兩小時，無異於一齣電影的長度，今年2月曾在柏林影展的試片。故事講述音樂人Elliot從紐約來到巴黎發展，跟當地人Farid拍檔開爵士樂夜店。仍在讀中學的女兒Julie來找他，並定居下來。Farid疑涉非法買賣，某夜被殺，遺下孤兒寡婦。此時Elliot發現遭人跟蹤，更擔心Julie的安危。

16mm菲林拍攝

相比導演戴文查素列，此劇演員陣容較單薄，扮演主角Elliot的是《月亮喜歡藍》安迪賀蘭（Andre Holland），《飢餓遊戲》雅曼拉施丹堡（Amandla Stenberg）飾演Julie；扮演Farid的泰亞拉謙（Tahar Rahim），憑法國片《先知》成名，被喻為法國「年輕版羅拔狄尼路」；飾演爵士樂團台柱歌手Maja的，是憑《冷戰戀曲》名揚國際的波蘭女星祖安娜古莉（Joanna Kulig），但不知道是否她去年初誕下兒子不久即接拍此劇，仍未瘦身的她，幾乎難以認出。

據報戴文查素列在開場一幕採16mm菲林拍攝，是Netflix的首次嘗試，但以影視平台格式，又好像意義不大。不過戴文選擇了跟《錯過又如何》阿薩耶斯（Olivier Assayas）愛將艾力高迪亞（Eric Gautier）合作，後者最近曾為內地導演賈樟柯的《江湖兒女》掌鏡，開首一幕的手搖長鏡頭，由雜物房推門到爵士樂夜店場內，先是吧枱繼而橫掃舞台上每名樂手，再伸展至台下的兩名老闆和唱片公司人員，幾乎窺見店內每個角落，氣氛十分好。有視評說令人想起法國新浪潮電影，其實此劇雖然在巴黎取景，但不是什麽旅遊節目，不會看到著名景點，反而偶爾看到北非新移民的景象。

視評毁譽參半

《巴黎爵士》在爛番茄影評網站，以觀衆評分優於視評人，前者超過七成正面評價，反而視評人毁譽參半。一般覺得故事較薄弱，人物描寫不足。其實首兩集花了不少篇幅講述Elliot與Julie的父女情；Julie兄長已歿，未有交代原因，但相信影響到父母感情及Julie的成長。譬如Julie母親再婚，她跟繼父不睦，因此逃到巴黎跟爸爸生活，兩人試圖修補關係，卻又不時火星撞地球。此劇音樂方面亦十分用心，只是若不喜此道會覺喧賓奪主，喜歡的大概又認為不夠喉。