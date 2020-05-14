木村拓哉IG粉絲多過妻女 尊尼事務所76偶像慈善大合唱

木村拓哉近年積極進軍網絡界，前年開設微博帳戶，截至昨日為止，追隨人數已接近250萬；日前再開IG，多得他公開同門師弟山下智久與龜梨和也的罕有合照，刺激粉絲數目急升至150萬，超越今年3月出道同時開設IG帳戶的長女心美（146萬）。不過，比起幺女光希（Koki）目前擁有294萬追隨者，仍有一段距離。反觀「星媽」工藤靜香的IG粉絲僅得64.5萬，網絡人氣包尾。

支援日本醫護人員計劃

提起木村，所屬尊尼事務所為了支援日本醫護人員，早前發起「Johnny's Smile Up」計劃，繼斥資3.3億日圓（約2400萬港元）向內地購入3.3萬套防護衣、30萬個醫護口罩及23萬個三層口罩後，昨日再宣布動員旗下15個歌手組合，包括嵐、KinKi Kids、V6、關8、NEWS、Kis-My-Ft2、Hey! Say! JUMP、Snow Man、King ＆ Prince及山下智久等合共76名偶像，另組新隊「Twenty★Twenty」，合作灌錄新歌《Smile》，作慈善籌款用途。

不過，新晉男團Snow Man成員岩本照因早前爆出性醜聞，TOKIO亦因暫停音樂活動，均不在合唱之列。《Smile》請來尊尼事務所副社長瀧澤秀明擔任監製，殿堂級樂隊Mr.Children主音櫻井和壽負責作曲及填詞，如此超強陣容，難怪粉絲興奮又期望。

手越祐也漠視緊急狀態令

NEWS有份參與「Twenty★Twenty」，為抗疫出一分力，成員手越祐也卻繼續惹事生非，據《週刊文春》雜誌報道，他在新冠肺炎肆虐日本期間，先跟日本混血名模藤井莉娜（Lena）等出席首相安倍晉三夫人主辦的賞櫻活動，再被記者偷拍到夜店狂歡，又邀約多名少女回家開派對，完全漠視政府頒布的緊急狀態令。

據其中一名參與派對的少女爆料，手越祐也要求她乘的士上門，並提醒她索取收據，估計是為「實報實銷」。該名少女坦承曾在手越家中飲酒作樂，對於這些不負責任的舉動表示歉意。