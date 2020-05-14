出爐影帝不加片酬 太保續收街市價做綠葉

《叔．叔》首映獲不少圈中人捧場，包括黃耀明、張叔平、鄧達智、毛俊輝、黎明詩、小肥和雷深如（J.Arie）等。太保與袁富華一起受訪，太保稱獎項要刻名，還未到手。雖然今屆金像獎因疫情取消頒獎禮，太保未能親自上台領獎，但他未感遺憾，並說：「好開心，從拍《叔．叔》至今，獲得那麼多專業人士肯定，已經沒遺憾了。」袁富華表示自己沒提名也沒遺憾，反而替太保高興，他說：「和太保合作得很開心，出席柏林國際電影節，一起吃很多東西。」

問太保如何慶祝？他稱電影公司搞了小型祝捷派對，本月底該片上映時會再慶祝，會否加片酬？太保笑笑口說：「不會啦，依然是街市價錢，做回綠葉，最緊要有工開，香港多啲戲拍。」他日內回台灣，有兩部戲正等他開工，不過要家居隔離14天。

袁富華避談婚期

蘇玉華與潘燦良拍拖多年，日前終於入紙申請註冊結婚，身為兩人好友的袁富華剛得知消息，問他們不是約好一起結婚嗎？太保聞言即說：「結婚記得通知我，在戲中，我嫁女都有請你飲。」

袁富華叫傳媒不要追問他的婚期，但直認與拍拖多年的女友有結婚打算，他說：「想畀最好的女友，香港發生那麼多事，待平定先，不是今年，就是明年、大後年……」

區嘉雯獲女配獎感意外

區嘉雯首次拍戲即奪得金像獎最佳女配角，她感到很意外，雖然無得親自上台領獎，她不覺遺憾，並說：「我不習慣太熱鬧，不知說什麼又要笑，我不是希望有疫情，但這樣宣布賽果，對我來說比較好。（未來會否多拍戲？）有人搵我先算，暫時未有新的電影工作。」

她透露得獎後已吃了多餐慶祝飯，還陸續有來，希望不要吃胖。談到蘇玉華與潘燦良入紙申請結婚，她跟兩人沒有在舞台上合作過，但知他們拍拖多年，結婚是開心事，也替他們高興。

記者：柯美

攝影：孫華中

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