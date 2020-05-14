感激無綫16年來畀機會 楊秀惠賠錢提早離巢

楊秀惠2004年參加《國際華裔小姐》後加入無綫，首部演出的是《赤沙印記@四葉草.2》，16年來演過數十齣劇集。近年拍劇之餘，她也全力發展美容事業。有傳她決定離開無綫，除兼顧愈做愈大的美容生意及照顧家庭外，亦自覺除在《十八年後的終極告白》飾演啞女有較大發揮外，其他所演大部分角色都差不多，亦不想再演嫵媚小三之類；而且多次提名女配角卻與獎無緣，所以早萌去意。她本想去年中賠錢跟無綫提早解約，但獲公司再三挽留，才同意再留一段時間。不過這段日子她結婚生B，加上疫情影響，未知何時返港，所以無綫同意她賠錢提早離巢。

楊秀惠昨日在社交網留言表示，與無綫的合約在早一段時間已結束，她多謝無綫一直以來給她很多機會，很感恩。這兩年間無綫不斷安排很多好劇集角色，亦有旅遊節目及其他不同主持工作，但她在時間上配合不到，覺得很不好意思。她亦非常感謝無綫及所有同事多年來的幫忙，之後她會繼續努力，照顧好家庭和生意。

娛樂組