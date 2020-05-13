牀戰譚俊彥登場 黃智雯約男友出街避睇

譚俊彥與黃智雯劇中有場「翻雲覆雨」牀戲，智雯笑言會與男友出街食飯避一避，因真的有點尷尬。譚俊彥說：「我會同老婆一起看，因避無可避，拍攝時我都叫她不要來，擔心智雯會不好意思。（拍攝時可有尷尬？）沒想那麼多，始終電視尺度有限，首要條件是拍出來的畫面要靚。當時又要除衫，前面又有工作人員拿着反光板，一點都不浪漫。」智雯笑稱最重要是表情管理，以及拍攝時做足安全措施。至於兩人另一場爆喊感情戲，譚俊彥表示為了效果好，主動要求重拍，還要求智雯用真眼淚。

陳山聰要親手剪臍帶

準爸爸陳山聰透露有跟楊秀惠以短訊聯絡，知道對方忙湊B，故不敢請教太多，擔心自己愈問愈緊張，慶幸身邊有不同年齡層的奶爸、奶媽，給他很多寶貴意見。山聰還預告會為BB換片和冲涼，「陪月很早前已請了，跟陳敏之是同一個，雖然媽咪和外母得閒，但很難24小時照顧。老婆預產期在7、8月，我到時應要開工，但已跟監製講好，老婆生B那天給我走便可。（親手剪臍帶？）當然會，這是結婚外人生另一個重要時刻，怕血都要。相信BB出世一刻，少不免會感動落淚」。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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